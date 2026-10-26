BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 134,0EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 130

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

