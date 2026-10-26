BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 134,0EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte