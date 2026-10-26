BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 593 auf 594 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari bezog am Freitagabend die Vorabzahlen zum dritten Quartal in ihr Bewertungsmodell ein./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 553,2EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 594
Kursziel alt: 593
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 594
Kursziel alt: 593
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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