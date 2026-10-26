JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 94 Franken auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes lobte in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts vor allem das anziehende Heimtierfuttergeschäft und das anziehende Wachstum in den Schwellenländern./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 90,14EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 94

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

