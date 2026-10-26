BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 248 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ausbau der KI-Kapazitäten auf der Erde sowie Unternehmensbreitband kämen noch zur Fantasie rund um KI-Rechenzentren im Erdorbit hinzu, schrieb Douglas Harned am Montag. Der Experte rechnet mit einem rasanten Wachstum der KI-Kapazitäten auf der Erde und hob dabei den erwarteten Preis je verkauftem Watt an Rechenleistung für 2027 an. Gleichzeitig geht er aber von höherem Investitionsbedarf aus und senkte zudem den KI-Bewertungsmultiplikator im Aktienmodell, um dem jüngsten Branchenrücksetzer Rechnung zu tragen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 131,8EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 268
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
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