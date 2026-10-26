BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 248 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ausbau der KI-Kapazitäten auf der Erde sowie Unternehmensbreitband kämen noch zur Fantasie rund um KI-Rechenzentren im Erdorbit hinzu, schrieb Douglas Harned am Montag. Der Experte rechnet mit einem rasanten Wachstum der KI-Kapazitäten auf der Erde und hob dabei den erwarteten Preis je verkauftem Watt an Rechenleistung für 2027 an. Gleichzeitig geht er aber von höherem Investitionsbedarf aus und senkte zudem den KI-Bewertungsmultiplikator im Aktienmodell, um dem jüngsten Branchenrücksetzer Rechnung zu tragen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 131,8EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 268

Kursziel alt: 248

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 268,00 $ , was eine Steigerung von +80,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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