JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 460 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzzahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das dritte Quartal hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb David Perry am Sonntag. Die Ankündigung höherer Investitionen habe ihn aber kalt erwischt, weshalb er seine Prognosen für den Free Cashflow der Jahre 2027 bis 2030 um bis zu 12 Prozent reduziert habe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 275,1EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
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