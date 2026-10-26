JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 460 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzzahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das dritte Quartal hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb David Perry am Sonntag. Die Ankündigung höherer Investitionen habe ihn aber kalt erwischt, weshalb er seine Prognosen für den Free Cashflow der Jahre 2027 bis 2030 um bis zu 12 Prozent reduziert habe./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 275,1EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

