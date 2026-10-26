Logwin hebt Prognose für 2026 an: Mehr Umsatz und Gewinn erwartet
Mehr Fracht, bessere Aussichten: Logwin hebt die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an. Höhere Transportvolumina und gestiegene Frachtraten treiben das Geschäft.
Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
- Logwin AG hat am 26. Oktober 2026 ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.
- Der erwartete Umsatz steigt von bisher 1,25–1,50 Mrd. Euro auf 1,50–1,75 Mrd. Euro.
- Die EBITA-Prognose wird von 70,5–86,0 Mio. Euro auf 78,5–91,0 Mio. Euro erhöht.
- Die Anpassung beruht insbesondere auf höheren Transportvolumina und gestiegenen Frachtraten.
- Die positiven Effekte auf die Ergebnisentwicklung zeigen sich in beiden Geschäftsfeldern.
- Logwin ist ein international tätiger Logistik- und Transportkonzern mit den Geschäftsfeldern Solutions sowie Air + Ocean.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, bei Logwin ist am 28.10.2026.
Der Kurs von Logwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 285,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,52 % im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 288,00EUR das entspricht einem Plus von +1,05 % seit der Veröffentlichung.
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