Lula siegt, Bolsonaro will Annullierung: Versinkt Brasilien jetzt im Chaos?

Anleger hatten auf Bolsonaro gesetzt, weil sie sich von ihm gesunde Staatsfinanzen versprachen. Ein in Tokio gehandelter Indexfonds auf brasilianische Aktien brach um bis zu 16 Prozent ein, so stark wie seit 2020 nicht mehr. Zu allem Überfluss erkennt Bolsonaro seine Niederlage nicht an und fordert eine Annullierung der Wahl.

Luiz Inácio Lula da Silva hat das fast Unmögliche geschafft. Die Börse geht in Deckung. Der 80-Jährige gewann die Stichwahl in Brasilien mit 51,8 Prozent gegen Flávio Bolsonaro. Er ist der erste Kandidat seit der Rückkehr Brasiliens zur Demokratie, der nach Platz zwei im ersten Wahlgang noch gewann.

Real: Zweistelliges Minus droht

Auch die Währung gerät unter die Räder. Terminkontrakte an der Börse in Chicago deuteten laut Bloomberg auf einen Real-Kurs von bis zu 5,60 je US-Dollar hin. Am Freitag waren es noch rund 4,98. Das wäre ein Minus von mehr als zehn Prozent.

Das Analysehaus Monte Bravo hält zum Handelsstart in São Paulo einen Kurssturz des Leitindex Ibovespa um elf Prozent für möglich. In einer Umfrage der Citigroup unter 73 Investoren rechnete die Mehrheit für diesen Fall zudem mit deutlich steigenden Zinsen am Markt.

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Konjunktur: Wachstum lahmt, Preise ziehen an

Die Wirtschaft gibt wenig Rückenwind. Im zweiten Quartal wuchs sie nur um 0,5 Prozent. Der private Konsum schrumpfte sogar. Für das kommende Jahr erwartet die Regierung lediglich 2,3 Prozent Wachstum.

Gleichzeitig steigen die Preise. Die Inflation kletterte im September auf 4,58 Prozent und liegt damit über der Obergrenze des Zielbands von 4,5 Prozent. Der Leitzins liegt mit 14 Prozent weiter hoch. Viele Haushalte ächzen unter ihren Schulden. Die Zahlungsausfälle bei Privatkrediten erreichten den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten.

Einziger Lichtblick ist der Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank im Juli auf 5,4 Prozent, nahe dem Rekordtief.

Haushalt: Viel Arbeit, wenig Rückhalt

Am schwersten wiegen die Staatsfinanzen. Die Schulden kletterten auf mehr als 82 Prozent der Wirtschaftsleistung, den höchsten Stand seit der Pandemie. Goldman Sachs rechnet in Lulas vierter Amtszeit allenfalls mit bescheidenen Fortschritten beim Sparen. Dazu kommt ein Kongress, der so konservativ ist wie nie seit dem Ende der Diktatur. "Er mag glauben, er habe einen Freifahrtschein erhalten", sagt Politikanalyst Creomar de Souza. Doch Lula müsse Koalitionen schmieden.

Fazit

Lulas Sieg trifft die Märkte auf dem falschen Fuß. Kurzfristig drohen heftige Verluste bei Aktien und Real, zumal Bolsonaros Anfechtung für zusätzliche Unruhe sorgt. Ohne glaubwürdigen Sparkurs bleiben die Zinsen hoch und die Währung unter Druck. Entscheidend wird, wie schnell Lula den Investoren einen Plan für die Staatsfinanzen vorlegt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



