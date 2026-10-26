RBC stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf eine Investorenpräsentation des MS-Mittels Remibrutinib plus Teriflunomide versus Teriflunomide-Monotherapie gegen die relapsierende Multiple Sklerose ein. Die Veranstaltung sei gut gewesen, allerdings dürften bestimmte Daten die Debatte am Laufen halten, ob die Sicherheitsvorteile den Effizienzunterschied aufwögen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 134,1EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



