BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal und der Umsatzausblick hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Dabei würden aber das starke Profil der wiederkehrenden Umsätze und die verbesserten Margenaussichten übersehen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 88,70EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
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