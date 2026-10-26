Bitcoin stürzt unter 80.000 US-Dollar – kommt es noch schlimmer?

Am Montagmorgen notiert Bitcoin bei 79.935 US-Dollar und damit 0,73 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste inzwischen auf 3,34 Prozent. Noch stärker trifft es Ethereum . Die zweitgrößte Kryptowährung verliert innerhalb von 24 Stunden 1,51 Prozent auf 2.312 US-Dollar. Im Wochenvergleich steht ein Minus von 4,79 Prozent zu Buche.

Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Bitcoin ist unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Anleger reduzieren vor der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve ihre Risiken. Gleichzeitig belasten neue Sorgen um den KI-Boom, massive Liquidationen und Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs die Stimmung.

Auch andere große Kryptowährungen geben nach. XRP fällt auf 1,28 US-Dollar, während Solana um die Marke von 100 US-Dollar kämpft. Dogecoin, BNB und weitere Altcoins verzeichnen ebenfalls Verluste.

Fed-Entscheidung wird zur nächsten Bewährungsprobe

Im Mittelpunkt der Anleger steht die zweitägige Sitzung der US-Notenbank am 27. und 28. Oktober. Zwar wird überwiegend damit gerechnet, dass die Fed ihre Leitzinsen am Mittwoch unverändert lässt. Entscheidend dürfte jedoch sein, welche Signale Notenbankchef Kevin Warsh hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung im Dezember sendet.

Angesichts hoher Ölpreise, des eskalierenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie anhaltender Inflationsrisiken könnte die Fed einen restriktiveren geldpolitischen Kurs signalisieren.

KI-Ausverkauf belastet auch Bitcoin

Zusätzlichen Gegenwind liefert der Technologiesektor. An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich der Ausverkauf von Unternehmen fort, die besonders stark vom Boom rund um künstliche Intelligenz profitiert haben.

Die wachsende Skepsis gegenüber dem KI-Geschäft belastet auch andere risikoreiche Anlageklassen. Bitcoin konnte sich von dieser Entwicklung bislang nicht abkoppeln.

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Über 800 Millionen US-Dollar liquidiert

Der Bitcoin-Rückgang unter 80.000 US-Dollar löste eine massive Liquidationswelle aus. Innerhalb von nur vier Stunden wurden gehebelte Kryptopositionen im Gesamtwert von 436 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Davon entfielen mehr als 404 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen.

Über einen Zeitraum von 24 Stunden summierten sich die Liquidationen laut CoinGlass auf mehr als 815 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-ETFs verlieren über 770 Millionen US-Dollar

Auch die institutionelle Nachfrage zeigt Schwächen. Nachdem US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs zu Beginn der vergangenen Woche noch mehr als eine Milliarde US-Dollar an Kapitalzuflüssen verzeichnet hatten, drehte sich die Entwicklung zum Wochenende. Innerhalb von 2 Handelstage zogen Anleger rund 772 Millionen US-Dollar aus den Fonds ab.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



