JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Darolutamid plus Hormonentzugstherapie und Strahlentherapie mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die gezeigte Effizienz sei vielversprechend, allerdings auch eher eine Bestätigung des Bekannten als eine Disruption, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 44,81EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
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