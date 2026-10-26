JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Darolutamid plus Hormonentzugstherapie und Strahlentherapie mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die gezeigte Effizienz sei vielversprechend, allerdings auch eher eine Bestätigung des Bekannten als eine Disruption, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 44,81EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00 € , was eine Steigerung von +2,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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