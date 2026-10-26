BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die sehr starke Performance der Vermögensverwaltungstochter Pimco und die robusten Erträge im Lebensversicherungsgeschäft signalisierten, dass der Versicherer weiterhin auf dem besten Weg sei, das obere Ende der Ausblicksspanne für 2026 mindestens zu erreichen, schrieb Michael Huttner am Freitag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:44 / GMT
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Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 429,6EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 684
Kursziel alt: 684
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
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