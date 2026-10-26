JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 26,85EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

