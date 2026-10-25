Das Unternehmen wächst weiter!

Apple nimmt im Markt für KI-Rechenzentren eine Sonderstellung ein. Der Konzern ist ein bedeutender Nutzer von KI-Infrastruktur, aber bislang nicht in derselben Liga wie Microsoft, Amazon, Alphabet oder Meta, wenn es um den Aufbau und Betrieb riesiger KI-Rechenzentren für generative KI geht. Wird Apple künftig selbst zu einem großen Betreiber von KI-Infrastruktur, oder bleibt der Konzern primär ein Anbieter von Geräten, Betriebssystemen und KI-Diensten, der einen Teil der benötigten Rechenleistung von Partnern bezieht? Die großen Hyperscaler investieren in Rechenzentren, die sie entweder selbst nutzen oder über Cloud-Dienste an andere Unternehmen vermieten. Apple konzentriert sich dagegen auf die Integration von KI in seine Produkte und sein Ökosystem. Platzt die vermeintliche KI-Blase, hat Apple bessere Karten als die Hyperscaler.

Nach einer langen Seitwärtskonsolidierung, beginnend mit Ende Juli 2023 bis Mitte Juni 2024, konnten die Aktien von Apple ein Allzeithoch rund um den Wert von 351,43 US-Dollar erreichen. Im Detail wurde das Allzeithoch am vergangenen Freitag, dem 23. Oktober Juli 2026, markiert. So steht ausgehend vom partiellen Tief durch die Zollankündigung Anfang April 2025 (Liberation Day) ein Kursplus von 108 Prozent zu Buche. Der Kurseinbruch als Folge des Liberation Day beschleunigte sich, als den Marktteilnehmern klar wurde, wie strikt Donald Trump die Zollideen in der Realität zu implementieren versucht. Bis vergleichbare Produktionskapazitäten in den USA aufgebaut werden, sollten Jahre vergehen und die Produktionskosten nach oben treiben. Um die Lage mit Trump zu deeskalieren, investierte Apple verstärkt in den USA. Apple reagierte also nicht mit einer vollständigen Verlagerung der iPhone-Produktion in die USA – das wäre ökonomisch extrem teuer –, sondern mit einem gezielten Ausbau der US-Wertschöpfungskette. Charttechnisch könnte sich der langfristig nach oben gerichtete Trend weiter fortsetzen, nachdem das bisherige Allzeithoch bei 344,57 US-Dollar nachhaltig überwunden zu sein scheint. Fundamental betrachtet geht die Konsensschätzung von stetigem Wachstum des Bilanzgewinns aus. Auch wenn das erwartete KGV 2025/26 bei 39,41 liegt und die Aktie nicht mehr als günstig zu betrachten ist, könnte die realwirtschaftliche Aufstellung von Apple noch länger für Wachstum sorgen. So könnte das derzeitige KGV zu rechtfertigen sein.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Trotz der generell hohen Preise von Apple-Produkten, insbesondere bei Mobiltelefonen, kann der Konzern sein Wachstum weiterhin aufrechterhalten. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ6K2J) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Apple Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,57 profitieren. Das Ziel sei bei 392,01 US-Dollar angenommen (12,64 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 317,91 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,03 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ6K2J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,69 – 8,70 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 250,45 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 250,45 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 12,64 Euro Hebel: 3,57 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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