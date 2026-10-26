JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen für das dritte Quartal von 340 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie verwies am Sonntag mit Blick auf den Kursrutsch der Aktien auf hohe Treibstoffpreise sowie den vom Triebwerksbauer angehobenen Investitionsausblick. Die Aktien erschienen gleichwohl immer noch teuer im Vergleich zu denen der Konkurrenz./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 275,2EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

