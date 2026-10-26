JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen für das dritte Quartal von 340 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie verwies am Sonntag mit Blick auf den Kursrutsch der Aktien auf hohe Treibstoffpreise sowie den vom Triebwerksbauer angehobenen Investitionsausblick. Die Aktien erschienen gleichwohl immer noch teuer im Vergleich zu denen der Konkurrenz./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 275,2EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte