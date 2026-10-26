Bayer gewinnt 1,71 % im freundlichen Pharmaumfeld

Der heutige Anstieg bei Bayer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,16 % nicht vollständig ausgleichen.

Pharmawerte legen zu: Neben Bayer steigen auch die Aktien von Sanofi, Novartis und Pfizer. Jefferies belässt die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Darolutamid in Kombination mit Hormonentzugs- und Strahlentherapie auf „Hold“.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +0,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +20,84 % gewonnen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,78 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,15 %. Sanofi legt um +1,16 % zu

Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,07 %, über 10 Jahre bei -6,82 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -11,08 % 3 Monate -3,16 % 1 Jahr +60,22 %

Stand: 26.10.2026, 09:03 Uhr

Der Dax steuert nach der schwachen Vorwoche am Montag auf eine Stabilisierung zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.251 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Darolutamid plus Hormonentzugstherapie und Strahlentherapie mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die gezeigte Effizienz sei …

Informationen zur Bayer Aktie

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,84 Mrd. € wert.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.