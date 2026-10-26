CoreWeave Registered (A) sinkt um 5,62 % auf neues 52-Wochen-Tief

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) Verluste von -29,39 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft das schwache Kursbild bei CoreWeave Registered (A). Auf Monatssicht verliert die Aktie 38,97 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,97 %. Im Jahr 2026 gab es für CoreWeave Registered (A) bisher ein Minus von -25,79 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,67 % 1 Monat -38,97 % 3 Monate -29,39 % 1 Jahr -60,08 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 26.10.2026, 09:03 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,22 Mrd. € wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.