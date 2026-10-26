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    Nebius Group Registered (A) gibt den dritten Handelstag in Folge nach

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) verliert 4,95 % und notiert bei 134,88 Euro.

    Aktie im Fokus - Nebius Group Registered (A) gibt den dritten Handelstag in Folge nach
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Verlustserie bei Nebius Group Registered (A) verlängert sich auf drei Handelstage. Auf Monatssicht büßt der Cloud- und Infrastruktur-Anbieter damit 33,90 % an Börsenwert ein. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrückgang gibt es nicht.

    Nebius Group Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.10.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nebius Group Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,79 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -11,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +87,03 % gewonnen.

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    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,42 %
    1 Monat -33,90 %
    3 Monate -21,79 %
    1 Jahr +29,14 %
    Stand: 26.10.2026, 09:04 Uhr

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,65 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 101,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,55 %, über 10 Jahre bei 22,62 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nebius Group Registered (A)

    -3,45 %
    -10,52 %
    -33,23 %
    -20,99 %
    +30,46 %
    +766,96 %
    +104,48 %
    +667,22 %
    +451,46 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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