Moderna bricht um 6,04 % ein und verliert gegen den Branchentrend

Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +263,37 %.

Während Sanofi und BioNTech zulegen, gerät Moderna gegen den Branchentrend unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es zunächst nicht. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 10,51 %.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -10,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +571,46 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,16 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,35 %. BioNTech legt um +0,57 % zu

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,51 % 1 Monat +1,23 % 3 Monate +263,37 % 1 Jahr +657,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.10.2026, 09:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, mögliche Rückschläge und die Marke von 180 US-Dollar als technische Unterstützung. Diskutiert werden ein Citi-Kursziel von 80 US-Dollar sowie positive Studiendaten zum Krebsimpfstoff mit Merck. Im Fokus stehen dessen realistisches Gewinnpotenzial und die Frage, ob die Börse überreagiert hat. Ein Beitrag erwartet die Rückkehr in die Gewinnzone erst 2028; weitere Krebsindikationen könnten zusätzliches Potenzial bieten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,91 Mrd. € wert.

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 35,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,76 %.

Moderna Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Moderna Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Moderna Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.