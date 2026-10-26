Petroleo Brasileiro - Petrobras stürzt 17,30 % ab, auch Rivalen verlieren

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Petroleo Brasileiro - Petrobras in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,21 % bestehen.

Mit Chevron Corporation, Shell und BP geben auch andere Ölwerte nach, ihre Verluste bleiben jedoch jeweils unter einem Prozent. Der Kursrutsch bei Petroleo Brasileiro - Petrobras fällt damit deutlich stärker aus als bei diesen Wettbewerbern. Einen konkreten Auslöser für das Ausmaß des Einbruchs gibt es zunächst nicht.

Auf Wochensicht hat die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie damit -13,24 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Petroleo Brasileiro - Petrobras bisher ein Plus von +84,38 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Petroleo Brasileiro - Petrobras

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -0,96 %. Shell notiert im Minus, mit -0,90 %. TotalEnergies legt um +0,30 % zu

Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,24 % 1 Monat +9,26 % 3 Monate +24,21 % 1 Jahr +83,61 %

Stand: 26.10.2026, 09:05 Uhr

Die Aktie von Petroleo Brasileiro - Petrobras erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,91 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,58 %, über 10 Jahre bei 7,27 %.

Informationen zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie

Petrobras ist Brasiliens staatlich dominierter Öl- und Gaskonzern, aktiv in Exploration, Förderung, Raffinerie, Petrochemie und Vertrieb (v.a. Treibstoffe). Starke Position im brasilianischen Markt, bedeutender Offshore-/Pre-Salt-Produzent. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, TotalEnergies, Equinor. USP: Zugang zu riesigen Pre-Salt-Reserven, Kostenvorteile im Tiefsee-Segment, strategische Rolle für Brasilien.

Es gibt 3 Mrd. Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,20 Mrd. € wert.

Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.