🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Geschäft mit Bestattungen wächst

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bestattungen profitieren von steigender Nachfrage
    • Todesfälle und Bestattungspreise sind gestiegen
    • Frauen stellen inzwischen 61 Prozent der Auszubildenden
    Geschäft mit Bestattungen wächst
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Geschäft der Bestattungen in Deutschland wächst beständig. Das Bestattungshandwerk kann sich in der alternden Gesellschaft auf eine steigende Nachfrage verlassen, wie aus einer Zahlenübersicht des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

    Danach sind im vergangenen Jahr hierzulande rund 1,0 Millionen Menschen gestorben. Das waren rund 9 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Auch sind die Preise für Bestattungsleistungen und Friedhofsgebühren 2025 mit 3,2 Prozent schneller gestiegen als die allgemeinen Verbraucherpreise (2,2 Prozent). Unterdurchschnittlich entwickelten sich hingegen die Preise für Särge, Urnen, Grabsteine und weitere Begräbnisartikel mit einem Preisanstieg um 1,9 Prozent.

    In den rund 4.200 Unternehmen des Bestattungshandwerks sind rund 32.000 Menschen berufstätig. 2024 erwirtschafteten sie einen Umsatz von 2,37 Milliarden Euro.

    Junge Frauen wollen Bestattungsfachkraft werden

    Seit 2015 hat sich in der Branche die Zahl der Auszubildenden mehr als verdoppelt und im vergangenen Jahr mit 900 jungen Menschen einen neuen Höchststand erreicht. Häufiger als von Männern wird die duale Ausbildung zur Bestattungsfachkraft mittlerweile häufiger von Frauen gewählt, die einen Anteil von 61 Prozent ausmachen.

    Für die Städte und Gemeinden bleiben die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen eine wesentliche Einnahme. Sie kassierten im Jahr 2024 rund 951,9 Millionen Euro und damit gut ein Drittel mehr als zehn Jahre zuvor. Jüngere Zahlen liegen nicht vor.

    Die Sozialhilfeträger mussten im vergangenen Jahr in 15.400 Fällen mit zusammen 51,6 Millionen Euro bei den Bestattungskosten einspringen, wenn diese nicht aus dem Nachlass der Verstorbenen zu bestreiten waren. Die Summe ist im Zehnjahreszeitraum um 16,3 Prozent gesunken. Die Zahl der Fälle ging um rund ein Drittel zurück./ceb/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Geschäft mit Bestattungen wächst Das Geschäft der Bestattungen in Deutschland wächst beständig. Das Bestattungshandwerk kann sich in der alternden Gesellschaft auf eine steigende Nachfrage verlassen, wie aus einer Zahlenübersicht des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Danach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     