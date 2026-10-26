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    Tote und Verletzte nach Angriff - Drohnentrümmer treffen Zug

    Russland

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    Für Sie zusammengefasst
    • Angriffe in Woronesch: zwei Tote, 17 Verletzte
    • Ein Zug wurde getroffen, Verkehr zeitweise gestoppt
    • 113 Drohnen abgeschossen, Schäden an Fassaden und Fenstern
    Russland - Tote und Verletzte nach Angriff - Drohnentrümmer treffen Zug
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WORONESCH (dpa-AFX) - Bei massiven ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben russischer Behörden im Gebiet Woronesch mindestens zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Zudem sei auch ein Zug getroffen worden. Insgesamt gebe es 17 Verletzte, die meisten in dem Zug, teilte Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram mit. In Woronesch selbst und in der Region seien insgesamt 113 Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht unmittelbar überprüfbar.

    Der Zug sei in einem Vorort von Woronesch unterwegs gewesen, als Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne auf ihn gefallen seien, sagte Gussew. Beschädigt worden sei ein Waggon des Zugs Nummer 11 auf dem Weg von Anapa am Schwarzen Meer nach Moskau, teilte die russische Eisenbahngesellschaft RZD mit. Wegen der Angriffe sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden in der Region.

    Nach Darstellung von Gouverneur Gussew geriet bei den Angriffen in Woronesch auch ein Geschäftszentrum in Brand. Schäden gebe es unter anderem auch an Industrieanlagen, einem Wohnhaus und einer Schulsport-Anlage. Fast in allen Teilen der Stadt gebe es Schäden an Fassaden und Fenstern. Aus der Ukraine gab es zunächst keine Angaben zu dem Angriff.

    Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. In ihrem Verteidigungskampf greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an./mau/DP/stk






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