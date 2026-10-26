Silver Pony gratuliert der konservativen Partei in British Columbia zu ihrem überragenden Sieg bei den Provinzwahlen

Vancouver, British Columbia / 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (vormals Carlyle Commodities Corp.) („Silver Pony“ oder das „Unternehmen“) freut sich, der konservativen Regierungspartei von British Columbia zu ihrem überwältigenden Sieg bei den Provinzwahlen zu gratulieren. Die Wahllokale schlossen am Samstag und die Konservativen errangen 64 von 93 Sitzen und damit eine qualifizierte Mehrheit – in British Columbia zum ersten Mal seit über 100 Jahren.

Die BC Conservatives errangen am Samstagabend, dem 24. Oktober 2026, unter dem Interims-Vorsitzenden Lorne Doerkson eine klare Mehrheit mit 64 von 93 Sitzen (Elections BC, Reuters). Der Bergbau ist ein zentraler Bestandteil ihres Wahlprogramms, doch vorerst handelt es sich nur um Versprechungen, nicht um Gesetze. Die Ergebnisse werden erst am 18. November offiziell. Die Versprechen für den Bergbau umfassen folgende Punkte:

Raschere Genehmigungsverfahren. Ein Gesetz, das feste Genehmigungsfristen und eine einzige Prüfung pro Projekt garantiert, ergänzt durch vierteljährliche öffentliche Fortschrittsberichte. Erklärtes Ziel ist es, British Columbia zur Region mit den raschesten Genehmigungsverfahren für Bergwerke und Flüssigerdgasanlagen (LNG) in ganz Nordamerika zu machen.

Explorationsgenehmigungen. Genehmigungszeiten, die mit denen anderer Provinzen mithalten können oder diese sogar übertreffen.

Gesetz zu den Rechten indigener Völker. Aufhebung des DRIPA (entspricht British Columbias Version der UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker), um Projekten und bestehenden Mineralienansprüchen mehr Rechtssicherheit zu geben.

Investitionen. Einrichtung von Foren für Investitionen in kritische Mineralien, die sich an Pensionsfonds und staatliche Fonds richten mit dem Ziel, Bergbaukonzerne nach British Columbia zu holen, und das Ansuchen an Ottawa, Kokskohle für die Stahlerzeugung als strategisches Mineral einzustufen.

Energie. Verdopplung der Flüssigerdgasproduktion bis zum Jahr 2032, Abschaffung der Emissionsgrenzwerte und Austausch des CO₂-Steuersystems. Seit dem Wahlsieg: In seiner Siegesrede versprach Doerkson einen „noch nie dagewesenen Bürokratieabbau“ und die Ausrichtung eines globalen Investitionsgipfels in Vancouver im nächsten Jahr.

Wichtigste Fakten

Die Explorationsausgaben stiegen im Jahr 2025 auf einen Rekordwert von 751 Mio. CAD. Alleine im Juniorsektor stiegen die Ausgaben um 47 % (EY und AME, der Explorationsverband von British Columbia). Die Bergbauproduktion erzielte im Jahr 2024 einen Wert von rund 16,5 Mrd. CAD. Neun Minen durchlaufen derzeit das Umweltverträglichkeitsprüfverfahren und sechs große Bergbaubetriebe wurden im vergangenen Jahr genehmigt (EY und AME, der Explorationsverband von British Columbia). Die scheidende Regierung hatte die Begutachtungszeiten für große Bergbaubetriebe bereits um 35 % gekürzt, die neue Regierung hat sich nun verpflichtet, diesen bereits laufenden Trend nochmals zu beschleunigen. Das große Risiko besteht darin, dass die Aufhebung des DRIPA die in der Verfassung verankerten Rechte der indigenen Bevölkerung nicht außer Kraft setzt. Die führenden Vertreter der First Nations bezeichnen den DRIPA bereits als „unantastbar“, und Klagen vor Gericht könnten einige Projekte eher verlangsamen als beschleunigen.

Morgan Good, President und CEO von Silver Pony, erklärt: „Dieser rasche und klare Sieg der Konservativen markiert aus vielerlei Gründen einen Wendepunkt für British Columbia. Dazu gehört natürlich auch die Chance auf einen Bürokratieabbau im Rohstoffsektor, was durchaus mehr Investitionen in Bergbauprojekte in British Columbia ermöglichen könnte. Auch wenn es noch zu früh ist, die Auswirkungen dieser regulatorischen Maßnahmen auf unser Unternehmen abschätzen zu können, unterstützt unser Unternehmen jedenfalls die erklärten Ziele der neuen Regierung: eine offene Kommunikation und eine von Respekt getragene Zusammenarbeit mit allen First Nations sowohl in den Gebieten im näheren Umfeld der aktuellen Konzessionsgebiete von Silver Pony als auch in der gesamten Provinz.“

Die aktualisierte Website des Unternehmens sowie die Unterlagen für Investoren sind über die folgenden Links abrufbar:

Über Silver Pony Resources Corp.

Das Unternehmen ist ein in der Frühphase befindliches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Bewertung von Mineralkonzessionen befasst. Das wesentliche Konzessionsgebiet des Unternehmens ist das sich in der Explorationsphase befindliche Projekt Silver Pony, das aus 37 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 37.022,88 Hektar im Südosten von British Columbia innerhalb der Bergbaubezirke Slocan und Revelstoke besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Silver Pony Resources Corp.

Morgan Good, President, CEO und Direktor

604-715-4751

mg@silverponyresources.com

Informationen von Dritten

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, Statistiken und Daten zur Provinzwahl in British Columbia, zu der Plattform und den Erklärungen der BC Conservative Party und ihres Vorsitzenden sowie zur Bergbau- und Mineralexplorationsbranche in British Columbia, die aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen und anderen Quellen Dritter, darunter Elections BC, Reuters, EY und die Association for Mineral Exploration, stammen und die das Unternehmen für zuverlässig hält. Obwohl das Unternehmen diese Informationen für zuverlässig hält, hat es keine der in dieser Pressemitteilung genannten Informationen, Berichte, Veröffentlichungen und Daten aus Quellen Dritter unabhängig überprüft, die zugrunde liegenden Berichte, auf die sich diese Quellen stützen oder auf die sie verweisen, nicht analysiert oder verifiziert und die zugrunde liegenden Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, nicht überprüft. Diese Informationen können sich ändern, unter anderem nach der offiziellen Bestätigung der Wahlergebnisse. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen ab, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „verspricht“, „verpflichtet“, „Ziel“, „potenziell“, „Chance“ oder Abwandlungen solcher Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „möglicherweise“ oder „werden“ ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: die Bestätigung der Ergebnisse der Provinzwahlen in British Columbia am 18. November 2026 und die Zusammensetzung der daraus hervorgehenden Regierung; die Politik, die Wahlversprechen und die erklärten Ziele der neuen Provinzregierung, einschließlich der Verabschiedung von Gesetzen, die feste Genehmigungsfristen, eine einzige Prüfung pro Projekt und vierteljährliche öffentliche Fortschrittsberichte garantieren; das Ziel, British Columbia zur schnellsten Jurisdiktion Nordamerikas bei der Genehmigung von Bergbau- und LNG-Projekten zu machen; Genehmigungsfristen für Explorationsgenehmigungen, die denen anderer Provinzen entsprechen oder diese übertreffen; die vorgeschlagene Aufhebung des DRIPA und deren Auswirkungen auf die Rechtssicherheit für Projekte und bestehende Mineralclaims; die Ausrichtung von Investitionsforen für kritische Minerale und eines globalen Investitionsgipfels in Vancouver; Bemühungen, Hauptsitze von Bergbauunternehmen nach British Columbia zu holen; die Aufforderung an die Bundesregierung, Kokskohle als strategisches Mineral einzustufen; die Verdopplung der LNG-Produktion bis 2032, die Aufhebung von Emissionsobergrenzen und die Ablösung des CO₂-Steuerrahmens; die Fortsetzung oder Beschleunigung der Verkürzung der Prüfungsfristen für Großminen; mögliche gerichtliche Anfechtungen und deren Auswirkungen auf die Projektzeitpläne; die Möglichkeit einer Verringerung der regulatorischen Anforderungen oder des „bürokratischen Aufwands“ im Bergbausektor; die Möglichkeit erhöhter Investitionen in Bergbau-Assets in British Columbia; die möglichen Auswirkungen, sofern vorhanden, der vorgenannten Faktoren auf das Unternehmen und das Silver-Pony-Projekt; sowie die Beziehungen des Unternehmens zu den First Nations.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem die Annahmen, dass: die vorläufigen Wahlergebnisse im Wesentlichen wie berichtet bestätigt werden; die neue Provinzregierung im Amt bleibt und ihre Plattform-Versprechen im Wesentlichen wie angekündigt und innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen umsetzt; alle zur Umsetzung dieser Versprechen erforderlichen Gesetze eingebracht und verabschiedet werden; die vorgeschlagene Aufhebung des DRIPA sowie sonstige politische Änderungen nicht erfolgreich vor Gericht angefochten oder auf andere Weise verzögert werden; die von Dritten, darunter Elections BC, Reuters, EY und die Association for Mineral Exploration, veröffentlichten Informationen korrekt sind; sich Änderungen in der Provinzpolitik positiv auf die Genehmigungsfristen und die Investitionen im Mineralexplorationssektor von British Columbia auswirken werden; das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Abbaurechte in gutem Zustand zu halten und alle erforderlichen Genehmigungen zu akzeptablen Bedingungen und Fristen zu erhalten; das Unternehmen positive Beziehungen zu den First Nations und anderen Interessengruppen aufrechterhalten wird; die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen und rohstoffpreisbezogenen Bedingungen günstig bleiben werden; und das Unternehmen Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln haben wird, um seine Explorationsaktivitäten durchzuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass die offiziellen Wahlergebnisse von den vorläufigen Ergebnissen abweichen; das Risiko, dass die neue Provinzregierung ihre Plattform-Versprechen ganz oder teilweise nicht umsetzt, abändert, verzögert oder rückgängig macht; gesetzgeberische, politische und verfahrenstechnische Verzögerungen; Änderungen in der Regierung oder bei den Prioritäten der Regierung; das Risiko, dass die Aufhebung des DRIPA oder andere politische Änderungen rechtlich angefochten werden, unter anderem durch First Nations, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung führen oder die Unsicherheit in diesem Zusammenhang erhöhen könnte; die Tatsache, dass die Aufhebung des DRIPA keine Auswirkungen auf die gemäß Abschnitt 35 des Constitution Act, 1982 geschützten Rechte der Ureinwohner und aus Verträgen resultierenden Rechte hätte, einschließlich der Konsultationspflicht der Krone; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen des Unternehmens zu First Nations, lokalen Communities und anderen Interessengruppen; das Risiko, dass Änderungen in der Provinzpolitik nicht zu einer schnelleren Genehmigungserteilung, erhöhten Investitionen oder sonstigen Vorteilen für das Unternehmen oder das Silver-Pony-Projekt führen; das Risiko, dass die in dieser Pressemitteilung genannten Informationen Dritter ungenau oder unvollständig sind, da das Unternehmen diese Informationen nicht unabhängig überprüft hat; Bundesgesetze, -richtlinien und -genehmigungen, die außerhalb der Kontrolle der Provinzregierung liegen; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und das Risiko, dass das Silver-Pony-Projekt keine wirtschaftlich verwertbare Mineralisierung enthält; die Fähigkeit des Unternehmens, Genehmigungen, Lizenzen und Abbaurechte für Minerale zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen; Schwankungen bei Rohstoffpreisen, Wechselkursen und allgemeinen Marktbedingungen; Schwankungen des Marktkurses der Wertpapiere des Unternehmens; umwelt- und klimabedingte Risiken; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Zusagen der Provinzregierung umgesetzt werden, dass sie die beschriebenen Auswirkungen haben werden oder dass sie dem Unternehmen zugutekommen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Silver Pony Resources Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 0,106EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.