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    Janus Electric sichert sich unverbindliche Absichtserklärung mit großem US-Betreiber ConGlobal für Pilotprojekt mit 20 Lkw

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    Janus Electric sichert sich unverbindliche Absichtserklärung mit großem US-Betreiber ConGlobal für Pilotprojekt mit 20 Lkw
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Pilotprojekt mit 20 Lkw in Texas mit Potenzial für eine Ausweitung auf das ConGlobal-Netzwerk mit 31 US-Depotstandorten

     

    Highlights

     

    • Unverbindliche Absichtserklärung mit ConGlobal unterzeichnet, einem führenden nordamerikanischen Betreiber von Intermodal-, Fahrzeuglogistik- und Depot-Service-Terminals, um den Aufbau von Kapazitäten für Lkw-Umrüstungen, Laden und Batteriewechsel, die Herstellung von Infrastruktur sowie die Fahrzeugwartung im gesamten US-Netzwerk zu prüfen.
    • Vorgeschlagenes erstes Pilotprojekt mit 20 Lkw im Fort Worth Intermodal Logistics Center von ConGlobal in Alliance, Texas, wodurch Janus seine operative Präsenz in den USA über Kalifornien hinaus ausweitet.
    • Beabsichtigte schrittweise landesweite Einführung an 31 ConGlobal-Standorten in den USA unter Nutzung der bestehenden Einrichtungen, Belegschaft und Branchenbeziehungen zu großen Transport- und Logistikunternehmen.

     

    Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS) (Janus Electric, Janus oder das Unternehmen) hat eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit ConGlobal unterzeichnet, die auf ein erstes Pilotprojekt zur Umrüstung von 20 Lkw in Texas und eine mögliche Ausweitung auf das US-Netzwerk von ConGlobal abzielt.

     

    ConGlobal verfügt über mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung im Betrieb von Terminals und Depots sowie über qualifizierte technische Teams, die Fahrgestelle, Terminalzugmaschinen und andere schwere Geräte warten und reparieren. Dadurch eignet sich das US-Depotnetzwerk des Unternehmens auf natürliche Weise zur Unterstützung der Umrüstung von Elektro-Lkw, des Ladens und der Wartung.

     

    Im Rahmen der Partnerschaft würden Mechaniker von ConGlobal eine Janus-Zertifizierung erwerben und die Umrüstung von Diesel- auf Elektro-Lkw durchführen. Ausgewählte Einrichtungen würden zudem Batteriewechselvorgänge beherbergen und laufende Wartungsleistungen anbieten.

     

    ConGlobal würde außerdem seine bestehenden Fähigkeiten zur Modifikation von Containern nutzen, um containerisierte Batterie-Lade- und Wechselstationen nach den Spezifikationen von Janus herzustellen und damit eine Quelle lokal produzierter Ladeinfrastruktur zu schaffen.

     

    Die etablierten Einrichtungen, die technische Belegschaft und die Kundenbeziehungen von ConGlobal bieten Janus eine potenzielle Plattform, um seine Aktivitäten bei der Umrüstung von Elektro-Lkw und beim Batteriewechsel in den gesamten USA auszuweiten.

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