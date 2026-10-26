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    MercadoLibre sackt um 10,66 % ab – Handelsumsatz vervielfacht sich

    Aktie im Rampenlicht

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    MercadoLibre bricht um 10,66 % ein, während die Wettbewerber deutlich geringere Kursbewegungen verzeichnen.

    Aktie im Rampenlicht - MercadoLibre sackt um 10,66 % ab – Handelsumsatz vervielfacht sich
    Foto: miglagoa - stock.adobe.com

    Der Handelsumsatz bei MercadoLibre erreicht schon jetzt das Achtfache des gesamten Vortags. Der heftige Kursrückgang geht damit mit ungewöhnlich regem Handel einher. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Wie hat sich die MercadoLibre-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Obwohl die MercadoLibre Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,73 %.

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    Auf Wochensicht hat die MercadoLibre Aktie damit -1,21 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MercadoLibre -5,81 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +2,31 % im Plus-Minus-Bereich. MercadoLibre entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    MercadoLibre Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,21 %
    1 Monat +4,85 %
    3 Monate +1,73 %
    1 Jahr -13,12 %
    Stand: 26.10.2026, 09:30 Uhr

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von MercadoLibre?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. eBay notiert im Plus, mit +0,02 %. Alibaba Group notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Shopify verliert -1,10 % Sea (A) notiert im Minus, mit -2,10 %.

    Die Aktie von MercadoLibre erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,97 %, über 10 Jahre bei 26,51 %.

    Informationen zur MercadoLibre Aktie

    MercadoLibre ist führender E‑Commerce- und Fintech-Anbieter in Lateinamerika. Kern: Online-Marktplatz, Logistik (Mercado Envios), Zahlungsdienstleistungen und digitale Bank/Wallet (Mercado Pago), Kreditvergabe. Starke Marktstellung v.a. in Brasilien, Argentinien, Mexiko. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Shopee, lokale Händler. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Payment, Logistik und Finanzierung.

    Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,61 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die MercadoLibre Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur MercadoLibre Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    MercadoLibre

    -10,60 %
    -12,51 %
    -5,77 %
    -8,52 %
    -23,46 %
    +30,30 %
    +8,77 %
    +826,00 %
    +6.511,52 %
    ISIN:US58733R1023WKN:A0MYNP
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