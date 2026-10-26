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    Audi baut neues Mega-Werk in den USA

    Auftritt bei Trump

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    Audi-Chef Gernot Doellner stand bei einem Wahlkampfauftritt neben Donald Trump in Georgia. Dort wurde ein neues US-Werk angekündigt. Die IG Metall reagiert empört, Audi spricht von Respekt gegenüber dem Gastland.

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    Auftritt bei Trump - Audi baut neues Mega-Werk in den USA
    Foto: Mike Stewart - AP

    Audi-Chef Gernot Doellner stand am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Perry, Georgia, auf der Bühne. Der US-Präsident verkündete dort ein neues Audi-Werk im Bundesstaat, das jährlich 200.000 SUVs bauen soll, Investitionssumme rund 4 Milliarden US-Dollar. Endgültig entscheiden muss noch der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns.

    Doellner verteidigte seinen Auftritt am Sonntag. Der Entscheidung seien monatelange Planungen und intensive Verhandlungen vorausgegangen. Wer vom amerikanischen Präsidenten eingeladen werde, nehme diese Einladung an, so der Audi-Chef. Das verlange der Respekt vor dem Amt und vor dem Land, in das investiert werde.

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    Bei der IG Metall kommt das gar nicht gut an. Gewerkschaftschefin Christiane Benner, zugleich stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen, nannte Doellners Auftreten zutiefst peinlich, politisch inakzeptabel und der Marke unwürdig. Auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigt sich empört. Der Konzernvorstand habe sich "von einer höchst zweifelhaften politischen Figur, die gegen so ziemlich jeden unserer Unternehmenswerte verstößt, zur Marionette in dessen Propaganda-Show machen lassen", sagte sie.

    Hintergrund ist auch der Zollstreit: Trumps Abgaben auf Autos, Stahl, Aluminium und Bauteile kosteten Audi im vergangenen Jahr rund 1,2 Milliarden Euro, da der Hersteller alle US-Fahrzeuge aus Europa und Mexiko importiert.

    Durch das neue Audi-Werk sollen rund 4.500 Stellen entstehen, der Bau soll 2027 starten, die Produktion Anfang der 2030er Jahre. Gebaut werden die Modelle Q7, Q8 und Q9. Zusätzlich plant Audi 25.000 weitere Fahrzeuge pro Jahr in South Carolina.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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