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    Ölpreis fällt, aber: Huthis greifen wieder an

    Brent unter 110

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    Die Preise für Rohöl fielen deutlich im frühen Handel. Zuvor hatte es am Wochenende wieder heftige Angriffe der Huthis gegeben.

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    Brent unter 110 - Ölpreis fällt, aber: Huthis greifen wieder an
    Foto: Osamah Abdulrahman - AP

    Die Rohölpreise waren im frühen Handel am Montag auf dem Rückzug. 

    Am Freitag knallten die Rohölpreise der Referenzsorte Brent zeitweise über die Marke von 115 US-Dollar. Angriffe der jemenitischen Huthis auf Saudi-Arabien hatten die Befürchtungen erneuter Störungen der globalen Energieversorgung neu entfacht.

    Die Spannungen blieben über das Wochenende hoch: Die Huthis meldeten am Samstag Angriffe auf den saudischen Flughafen Riad und Ölanlagen. Die saudischen Behörden gaben wiederum am Sonntag bekannt, weitere Raketen und Drohnen abgefangen zu haben.

    Saudi-Arabien nahm am Sonntag trotz der Schäden durch frühere Angriffe den Betrieb an seinem Hauptflughafen teilweise wieder auf, obwohl die Huthis mit weiteren Angriffen drohten.

    Die saudi-arabische Energieinfrastruktur ist anfällig für Angriffe.

    Ein bedeutender Streik etwa, oder ein Angriff auf Ost-West-Pipeline oder anderer Raffinerien, könnte die Ölpreise wieder stark in die Höhe treiben.

    Über die unmittelbare Bedrohung der Rohölversorgung hinaus könnten Schäden an der Raffinerieinfrastruktur eine längerfristige Herausforderung für die globalen Energiemärkte darstellen.

    Saudi-Arabien plant unterdessen, ab der zweiten Hälfte des Jahres 2027 Rohöl in Singapur zu lagern, wie die Energieminister beider Länder mitteilten. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der asiatischen Lieferkette zu stärken.

    In den USA hat das Energieministerium am Freitag die Freigabe von bis zu 400.000 Barrel aus der strategischen Erdölreserve genehmigt.

    Dennoch bleibt die Aussicht auf zusätzliche Lieferungen von amerikanischen Produzenten ungewiss, da die Unternehmen angesichts volatiler Preise und geopolitischer Risiken zögern, größere neue Investitionen zu tätigen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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