BERENBERG stuft Formycon auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Zulassungsantrag für FYB206 ? das erste Biosimilar zum Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda ? offiziell zur Prüfung angenommen habe, beschere dem Pharmahersteller eine Meilensteinzahlung, schrieb Christian Ehmann am Freitagnachmittag. Diese sowie eine Vorabzahlung für eine Entwicklungspartnerschaft für das Nischenprodukt FYB286 verringerten die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem schwachen ersten Halbjahr die Jahresziele verfehlt würden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 19,02EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Formycon

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

