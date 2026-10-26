BERENBERG stuft Formycon auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Zulassungsantrag für FYB206 ? das erste Biosimilar zum Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda ? offiziell zur Prüfung angenommen habe, beschere dem Pharmahersteller eine Meilensteinzahlung, schrieb Christian Ehmann am Freitagnachmittag. Diese sowie eine Vorabzahlung für eine Entwicklungspartnerschaft für das Nischenprodukt FYB286 verringerten die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem schwachen ersten Halbjahr die Jahresziele verfehlt würden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 19,02EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Formycon
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Formycon
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