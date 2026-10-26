Verizon nach SpaceX-Hammer: Amazon-Milliarden und höhere Gewinnziele

Nach dem SpaceX-Hammer überrascht Verizon mit starken Kundenzahlen und einem Milliardenvertrag mit Amazon. Die Aktie legt vorbörslich zu. Doch trotz höherer Jahresziele enttäuscht eine zentrale Kennzahl.

Verizon liefert nach dem SpaceX-Mobilfunk-Hammer starke Kundenzahlen und einen KI-Milliardenauftrag. Die Aktie legte vorbörslich zeitweise um 2,4 Prozent zu, gab dann aber nach und steht aktuell rund 0,52 Prozent im Minus bei 44,43 US-Dollar (13:52 Uhr MEZ). Besonders beim Umsatz bleibt ein Makel. Im dritten Quartal gewann der Konzern 406.000 Mobilfunk-Vertragskunden hinzu. Analysten hatten laut Visible Alpha nur 209.439 erwartet. Für 2026 peilt Verizon nun 1,1 bis 1,2 Millionen neue Vertragskunden an, zuvor waren es 750.000 bis eine Million. Die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie steigt von 4,99 bis 5,04 auf 5,04 bis 5,06 US-Dollar. Seit Juni bietet der Konzern mit seinem Simplicity-Tarif transparente Preise und unbegrenztes Datenvolumen.