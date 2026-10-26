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    Verizon nach SpaceX-Hammer: Amazon-Milliarden und höhere Gewinnziele

    Kundenplus weit über Erwartung

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    Nach dem SpaceX-Hammer überrascht Verizon mit starken Kundenzahlen und einem Milliardenvertrag mit Amazon. Die Aktie legt vorbörslich zu. Doch trotz höherer Jahresziele enttäuscht eine zentrale Kennzahl.

    Kundenplus weit über Erwartung - Verizon nach SpaceX-Hammer: Amazon-Milliarden und höhere Gewinnziele
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Verizon liefert nach dem SpaceX-Mobilfunk-Hammer starke Kundenzahlen und einen KI-Milliardenauftrag. Die Aktie legte vorbörslich zeitweise um 2,4 Prozent zu, gab dann aber nach und steht aktuell rund 0,52 Prozent im Minus bei 44,43 US-Dollar (13:52 Uhr MEZ). Besonders beim Umsatz bleibt ein Makel.

    Im dritten Quartal gewann der Konzern 406.000 Mobilfunk-Vertragskunden hinzu. Analysten hatten laut Visible Alpha nur 209.439 erwartet. Für 2026 peilt Verizon nun 1,1 bis 1,2 Millionen neue Vertragskunden an, zuvor waren es 750.000 bis eine Million. Die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie steigt von 4,99 bis 5,04 auf 5,04 bis 5,06 US-Dollar. Seit Juni bietet der Konzern mit seinem Simplicity-Tarif transparente Preise und unbegrenztes Datenvolumen.

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    Auch der KI-Boom soll frisches Geschäft bringen: Mit Amazons Cloudsparte AWS vereinbarte Verizon einen Infrastrukturdeal über mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Leistungsfähige Glasfaserverbindungen sollen AWS-Rechenzentren vernetzen und den Datentransfer für KI-Anwendungen beschleunigen. Bereits im Juli hatte Verizon einen Glasfaservertrag über mehr als eine Milliarde US-Dollar mit Google angekündigt.

    Die Schwachstelle: Der Umsatz im dritten Quartal blieb mit 34,3 Milliarden US-Dollar unter den von LSEG erfassten Analystenerwartungen von 34,74 Milliarden US-Dollar. Kunden behalten ihre Smartphones länger, seit Verizon die Gerätesubventionen zurückfährt. Weniger Gerätewechsel belasten die Erlöse.

    Gleichzeitig droht neue Konkurrenz: SpaceX verhandelt laut einem Bloomberg-Bericht über Zugang zu mindestens 80.000 Mobilfunkstandorten in den USA. Die Vereinbarungen könnten den Weg zu einem vierten landesweiten Anbieter ebnen. Nach der Meldung vom 22. Oktober verloren AT&T, Verizon und T-Mobile nach Börsenschluss zwischen 4,2 und fünf Prozent.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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