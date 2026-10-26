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    SK Hynix steht vor einer der größten Sonderausschüttungen der Chipbranche

    Showdown schon am Mittwoch?

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    Rund 12 Milliarden US-Dollar könnten an die Aktionäre fließen. Noch ist nichts beschlossen – doch die Entscheidung könnte bereits mit den Quartalszahlen fallen.

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    Showdown schon am Mittwoch? - SK Hynix steht vor einer der größten Sonderausschüttungen der Chipbranche
    Foto: Unsplash

    SK Hynix könnte seinen Aktionären einen Geldregen von rund 16 Billionen Won beziehungsweise 12 Milliarden US-Dollar (rund 10,7 Milliarden Euro) bescheren. Nach einem Bericht der südkoreanischen Zeitung Dong-A Ilbo erwägt der Speicherchip-Hersteller eine Sonderdividende, finanziert aus Gewinnen seiner Beteiligung am japanischen Konkurrenten Kioxia. Die Aktie legte am Montag in Seoul zeitweise um bis zu 3 Prozent zu, gab die Gewinne im Tagesverlauf jedoch wieder vollständig ab und schloss 0,16 Prozent tiefer.

    Die Größenordnung ist außergewöhnlich: Die mögliche Ausschüttung entspräche rund 80 Prozent der geschätzten 20 Billionen Won Gewinn, die SK Hynix im ersten Halbjahr 2026 mit seiner Kioxia-Beteiligung erzielt haben soll. Laut Dong-A Ilbo könnte der Konzern die Sonderdividende bereits am Mittwoch, dem 28. Oktober, gemeinsam mit den Zahlen zum dritten Quartal ankündigen. Entschieden ist allerdings noch nichts. SK Hynix erklärte laut Bloomberg, man prüfe verschiedene Möglichkeiten, Geld an die Aktionäre zurückzugeben, habe sich aber noch nicht für eine Sonderdividende entschieden.

    Hinter dem möglichen Milliardenregen steckt eine Investition aus dem Jahr 2018. Damals schloss sich SK Hynix einem von Bain Capital geführten Konsortium an, das Toshibas früheres Speicherchip-Geschäft für 18 Milliarden US-Dollar übernahm. Daraus entstand Kioxia, dessen Wert nach dem Börsengang in Tokio 2024 kräftig stieg. SK Hynix hält weiterhin Wandelanleihen, die mit einem Investmentvehikel verbunden sind, das rund 14 Prozent an Kioxia kontrolliert.

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    Die Aussicht auf eine hohe Ausschüttung kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Anleger hinterfragen zunehmend die enormen Investitionen in KI-Rechenzentren und Speicherchips, während steigende Finanzierungskosten viele KI-Aktien zuletzt belasteten. Eine Sonderdividende in dieser Größenordnung könnte deshalb zeigen, wie viel Wert SK Hynix außerhalb seines operativen Geschäfts gehoben hat.

    Gleichzeitig hat der Konzern erst vergangene Woche den geplanten US-Börsengang seiner NAND-Speicher-Tochter Solidigm abgesagt. Dieser sollte Berichten zufolge 10 bis 15 Milliarden US-Dollar einbringen und Solidigm mit bis zu 150 Milliarden Dollar bewerten. Umso stärker richtet sich der Blick nun auf Mittwoch: Dann dürfte sich zeigen, ob aus den Spekulationen tatsächlich eine der größten Sonderausschüttungen der jüngeren Halbleiterbranche wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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