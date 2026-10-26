SK Hynix steht vor einer der größten Sonderausschüttungen der Chipbranche

SK Hynix könnte seinen Aktionären einen Geldregen von rund 16 Billionen Won beziehungsweise 12 Milliarden US-Dollar (rund 10,7 Milliarden Euro) bescheren. Nach einem Bericht der südkoreanischen Zeitung Dong-A Ilbo erwägt der Speicherchip-Hersteller eine Sonderdividende, finanziert aus Gewinnen seiner Beteiligung am japanischen Konkurrenten Kioxia. Die Aktie legte am Montag in Seoul zeitweise um bis zu 3 Prozent zu, gab die Gewinne im Tagesverlauf jedoch wieder vollständig ab und schloss 0,16 Prozent tiefer.

Die Größenordnung ist außergewöhnlich: Die mögliche Ausschüttung entspräche rund 80 Prozent der geschätzten 20 Billionen Won Gewinn, die SK Hynix im ersten Halbjahr 2026 mit seiner Kioxia-Beteiligung erzielt haben soll. Laut Dong-A Ilbo könnte der Konzern die Sonderdividende bereits am Mittwoch, dem 28. Oktober, gemeinsam mit den Zahlen zum dritten Quartal ankündigen. Entschieden ist allerdings noch nichts. SK Hynix erklärte laut Bloomberg, man prüfe verschiedene Möglichkeiten, Geld an die Aktionäre zurückzugeben, habe sich aber noch nicht für eine Sonderdividende entschieden.