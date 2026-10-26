Zahlen in wenigen Tagen: Jetzt noch bei diesem US-Rüstungswert zuschlagen?

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Huntington Ingalls Industries

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und dem noch immer ungelösten Iran-Krieg haben Verteidigungswerte, egal ob deutsche oder US-amerikanische, bei Anlegerinnen und Anlegern seit rund einem halben Jahr einen schweren Stand. Sie handeln nach einer Übertreibungsphase in hartnäckigen Abwärtstrends.

Belastet wird die Stimmung innerhalb der Branche von Sorgen um die Nachhaltigkeit des aktuellen Wachstumskurses. Zweifel daran lassen zum einen stark steigende Staatsschulden, die nach einer Konsolidierung verlangen, und zum anderen in den USA die Aussichten auf einen Machtwechsel im Kongress schon in der kommenden Woche aufkommen. Gegenwärtig zeichnet sich in beiden Kammern ein Sieg für die US-Demokraten ab. Die könnten gegenüber US-Präsident Donald Trump auf einen geringeren Wehretat und eine strengere Haushaltsdisziplin pochen.

Gleichzeitig liegen nach monatelangen Verlusten für Investoren wieder attraktive Kurs- und Bewertungsniveaus vor. Und auch die in der vergangenen Woche bereits vorgelegten Quartalszahlen signalisieren bislang keine nachlassende Dynamik innerhalb der Branche, im Gegenteil. Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX konnten zuletzt mit sehr starken Zahlen überzeugen. Ihre Aktien wurden dafür mit kräftigen Erholungsgewinnen belohnt. Das könnte schon in wenigen Tagen auch der Fall beim Marineschiffbauer Huntington Ingalls Industries sein.

HII Chartsignale

Mehrjähriger Aufwärtstrend: Die Aktie befindet sich unterstützt durch einen wachsenden Auftragsbestand in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung.

Die Aktie befindet sich unterstützt durch einen wachsenden Auftragsbestand in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung. Korrektive Konsolidierung: Zwischenzeitlich war die Aktie sowohl technisch als auch fundamental heiß gelaufen. Diese Übertreibung wurde jetzt korrigiert.

Zwischenzeitlich war die Aktie sowohl technisch als auch fundamental heiß gelaufen. Diese Übertreibung wurde jetzt korrigiert. Boden gefunden: HII hat im Bereich von 260 US-Dollar auf einer wichtigen Unterstützung aufgesetzt und erste Kursgewinne verzeichnet.

HII hat im Bereich von 260 US-Dollar auf einer wichtigen Unterstützung aufgesetzt und erste Kursgewinne verzeichnet. Chance auf Erholung: Dank Verbesserungen in den technischen Indikatoren könnte die Aktie jetzt vor einer nachhaltigen Erholungsbewegung stehen.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 26.10.2021 bis 26.10.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Große Kurschance im Verteidigungsbereich?

Hinter Huntington Ingalls Industries (HII) verbirgt sich eine Gruppe traditionsreicher US-Werften. So gehört mit Newport News Shipbuilding eine der ältesten Marinewerften der USA zum Konzern, sie spielte unter anderem im Zweiten Weltkrieg eine gewichtige Rolle bei der Wiederherstellung von durch deutsche U-Boote zerstörten Frachtkapazitäten. In seiner heutigen Form ist der Konzern hervorgegangen durch die Vereinigung und Abspaltung vormals bei Northrop Grumman organisierter Schiffbausparten.

Zu den wichtigsten Produkten gehören Flugzeugträger der neuen Gerald-R.-Ford-Klasse, Zerstörer der Aleigh-Burke-Klasse sowie Atom-U-Boote der Columbia- und Virgina-Klasse. Darüber hinaus stellt HII unbemannte Marinesysteme und Komponenten für andere Schiffsklassen her. Dazu kommt mit der Sparte Mission Technologies noch ein weiterer Geschäftsbereich mit Dienstleistungen und Produkten rund um Sicherheits-, Einsatz- und Aufklärungslösen hinzu. Das macht das Unternehmen zu einem vollintegrierten Verteidigungskonzern mit einem Schwerpunkt auf Marinetechnologie.

Das Wachstum beschleunigt sich

In den vergangenen 10 Jahren hat HII erfolgreich gewirtschaftet. Die Erlöse kletterten von rund 7,1 auf zuletzt 13,8 Milliarden US-Dollar (+94,9 Prozent; CAGR: 7,0 Prozent). Demgegenüber legte der Nettogewinn deutlich langsamer von 573,0 auf 661,0 Millionen US-Dollar zu (+15,4 Prozent). Aufgrund langfristiger Lieferverträge hat das Unternehmen weniger Preisgestaltungsmöglichkeiten, um auf gestiegene Input-Kosten zu reagieren, was sich nachteilig auf die Konzernmargen auswirkt – das gegenüber anderen Verteidigungskonzernen größte Manko von HII.

Insbesondere in den vergangenen 12 Monaten ist es jedoch zu einer spürbaren Wachstumsbeschleunigung gekommen. Der Konzern legte dank einer anhaltend starken Auftragslage und operativen Verbesserungen vier Mal in Folge Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich vor. Vergleichbaren Unternehmenserfolg hatte HII zuletzt vor 4 Jahren. Das sorgte für großes Interesse an der Aktie, die sich zwischen Februar 2025 und Februar 2026 fast verdreifachen konnte – damit waren Investoren aber sowohl aus technischer wie auch aus fundamentaler Perspektive über das Ziel hinausgeschossen.

Neue Anstiegschancen nach Korrektur

Charttechnisch war die zwischenzeitliche Übertreibung zur Oberseite eine Folge des Ausbruchs über das Allzeithoch im Bereich von 300 US-Dollar, wodurch es zu einer Anschluss- und Lock-out-Rallye gekommen ist – der steile Kursanstieg ließ an der Aktie interessierten Anlegerinnen und Anlegern keine Zeit, auf günstigere Gelegenheiten zu warten. Sie mussten zuschlagen oder eben draußen bleiben. Mit Blick auf die technischen Indikatoren ergaben sich jenseits von 400 US-Dollar jedoch deutlich überkaufte Zustände, die sich in einer raschen Trendumkehr mit schnell wachsenden Verlusten niederschlugen.

Inzwischen liegt eine Notierung unterhalb der gleitenden Durchschnitte vor, in denen es mit einem Death-Cross außerdem zu einem Verkaufssignal gekommen ist. Auch das frühere Ausbruchsniveau bei 300 US-Dollar wurde unterschritten. Im Bereich von 250 bis 260 US-Dollar hat die Aktie aber Halt an einer weiteren wichtigen Kursmarke gefunden.

Hier besteht jetzt die Chance auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends, denn der RSI zeigte zuletzt deutlich überverkaufte Niveaus an, während der Trendstärkeindikator MACD bereits einen Aufwärtstrend und damit bullishe Divergenzen liefert. Er konnte sich zuletzt auch über die Nulllinie steigern, womit ein kurzfristiger Aufwärtstrend der Aktie angezeigt ist. Dieser hat mit der 50-Tage-Linie nun eine erste wichtige Hürde vor Augen. Wird diese genommen, läge ein erstes prozyklisches Kaufsignal vor, was zu Kursgewinnen bis 300 und anschließend bis zur 200-Tage-Linie bei rund 345 US-Dollar führen könnte. Zur Unterseite ist HII abgesichert durch die Unterstützungszonen um 250 sowie 200 US-Dollar herum.

Kaum eine andere Rüstungsaktie ist so günstig

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich inzwischen ein sehr vorteilhaftes Bild. Hatte sich HII für Kurse oberhalb von 400 US-Dollar deutlich sowohl von seinem historischen Mittel als auch dem Branchendurchschnitt entfernt, wurde diese Übertreibung korrigiert. Jetzt liegt sogar eine strukturelle Unterbewertung der Aktie vor.

Für das laufende Geschäftsjahr schätzen Analystinnen und Analyst ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,8 und für 2027 wird das Gewinnvielfache mit 13,0 veranschlagt. Demgegenüber liegt der Branchendurchschnitt bei 19,3 und das 5-Jahres-Mittel bei 16,4. Zugleich liegt mit 1,02 ein attraktives Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis vor. Auch hier schlägt HII sowohl das Branchen- als auch das historische Mittel.

Etwa 9 Prozent teurer als seine Mitbewerber ist das Unternehmen beim EV/EBITDA-Verhältnis bewertet, weil das Geschäft aufgrund hoher Kosten vergleichsweise margenschwach ist. Dafür wiederum Kann HII beim Kurs-Buch- sowie beim Kurs-Cashflow-Verhältnis punkten, wo gegenüber den Konkurrenten Abschläge von mehr als 35 Prozent und dem historischen Mittel von 20 Prozent vorliegen. Auch die Dividendenrendite ist mit knapp 2,1 Prozent überdurchschnittlich hoch. Daraus ergibt sich in Summe ein Anstiegs- und Aufholpotenzial im zweistelligen Prozentbereich.

Kleiner, aber feiner Analystenkonsens

Expertinnen und Experten sehen bei HII viel Potenzial, erst recht nach der Korrektur in den vergangenen Monaten. Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 356,42 US-Dollar veranschlagt, das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eine Upside von 30,0 Prozent. Während selbst die am wenigsten zuversichtliche Schätzung mit einem Kursziel von 281,00 US-Dollar ein Potenzial von 2,5 Prozent sieht, liegt die höchste Schätzung aktuell bei 406,00 US-Dollar (+48,1 Prozent).

Insgesamt wird Aktie positiv bewertet. Bei 12 ausstehenden Empfehlungen kommt das Papier 5 Mal auf „Kaufen“ und einmal auf „Übergewichten“. Dem stehen 6 neutrale Einschätzungen gegenüber, was insgesamt eine Bewertung mit „Übergewichten“ ergibt. Das war vor wenigen Monaten noch anders, denn im Frühling überwiegten die neutralen Einschätzungen noch, während sogar eine Verkaufsempfehlung vorlag.

HII auf einen Blick

ISIN: US4464131063

US4464131063 Börsenwert: 10,8 Milliarden US-Dollar

10,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,1 Prozent

2,1 Prozent KGVe 2026: 14,8

14,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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