Börsenstart Europa - 26.10. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %

Der MDAX steht bei 30.054,02 PKT und gewinnt bisher +0,73 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +3,95 %, Schaeffler +2,78 %, AUTO1 Group +2,40 % Flop-Werte: K+S -1,54 %, TAG Immobilien -1,42 %, Stroeer -0,77 %

Der DAX steht aktuell (09:59:36) bei 25.349,35 PKT und steigt um +0,83 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,24 %, Hochtief +1,74 %, Commerzbank +1,66 % Flop-Werte: BASF -1,10 %, BMW -0,57 %, Beiersdorf -0,08 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.035,62 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: OHB +7,43 %, ATOSS Software +6,88 %, SMA Solarar Technology +3,31 %

Flop-Werte: United Internet -0,58 %, Nemetschek -0,40 %, Sartorius Vz. -0,28 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.087,27 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,24 %, Hermes International +1,96 %, UniCredit +1,67 %

Flop-Werte: Banco Santander -4,51 %, Anheuser-Busch InBev -2,76 %, ENI -1,70 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.270,18 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Andritz +4,96 %, BAWAG Group +2,41 %, STRABAG +1,54 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,76 %, OMV -1,38 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.510,10 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Sandoz Group +2,15 %, Novartis +1,93 %, CIE Financiere Richemont +0,76 %

Flop-Werte: Sika -2,05 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,50 %

Der SE 30 steht bei 3.197,79 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,16 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,92 %, Skanska (B) +0,59 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,49 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,47 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.505,00 PKT und gewinnt bisher +1,64 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +6,18 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,46 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,29 %

Flop-Werte: Allwyn -5,48 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,94 %