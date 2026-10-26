Dax stabilisiert sich

In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 25.367 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,70 Prozent auf 30.084 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag stabilisiert. "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett und nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die weiterhin sehr hohen Ölpreise kamen zum Wochenstart zumindest etwas zurück. An den asiatischen Börsen überwogen indes die Verluste. Weltweit im Fokus bleibt die Frage, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren oder sich viele, vor allem der kleineren Anbieter, angesichts immer höherer Refinanzierungskosten nicht doch übernehmen. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle. Hier entspannte sich die Lage zuletzt aber etwas, nachdem sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen knapp unter der Fünf-Prozent-Marke stabilisiert hat.

Im Blick bleibt zudem Frankreich mit seiner angespannten Haushaltslage. Marktbeobachter Altmann zeigte sich überrascht davon, dass die US-Ratingagentur Moody's das Kreditrating für das Land unverändert ließ. Denn immerhin sei der Ausblick für die französische Kreditwürdigkeit bereits seit einem Jahr negativ.

Altmann warnte davor, dass die aktuellen Dax-Gewinne nicht zwangsläufig eine langfristige Trendwende bedeuteten. Denn "die letzten Wochen haben gezeigt, dass diese Schnäppchenjäger ihre Gewinne in einem steigenden Markt sehr schnell realisieren und damit weitere Kursgewinne ausbremsen. Den Dax sieht er charttechnisch "weiterhin in seinem Seitwärtsmarkt gefangen".

Die Experten der Landesbank Helaba glauben eher nicht an eine nachhaltige Beruhigung der Märkte. Denn neben dem deutschen Ifo-Geschäftsklima an diesem Montag stünden im Wochenverlauf weitere wichtige Konjunkturdaten sowie die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank an. Die Währungshüter dies- wie jenseits des Atlantiks dürften diesmal nicht an der Zinsschraube drehen, doch jeweils eine weitere Zinserhöhung im Dezember sei schon großteils eingepreist.

Die Bayer -Aktien setzten sich am Montag mit plus 2,6 Prozent an die Indexspitze. Händler verwiesen auf gute Interimsdaten einer Phase-III-Studie. Diese hätten gezeigt, dass das Prostatakrebsmedikament Nubeqa das Risiko für Metastasen und die Mortalität beeindruckend senke, und bedeuteten einen überraschend frühen weiteren Wachstumstreiber für das Blockbuster-Medikament. Zudem darf Bayer nun auf dem wichtigen chinesischen Markt den Blutgerinnungshemmer Asundexian zur Vorbeugung sekundärer Schlaganfälle verkaufen.

Bei Flatexdegiro konnten die Anleger durchatmen. Nach einer mehrwöchigen Talfahrt auf ein Tief seit April 2025 berappelten sich die Aktien an der MDax-Spitze um 4 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays senkte zwar das Kursziel etwas, blieb aber bei ihrer "Overweight"-Empfehlung. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern.

Dagegen präsentierten sich die Titel von Munich Re gegen den Markt 0,2 Prozent schwächer. Hier belastete eine Abstufung von Exane BNP Paribas./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 45,25 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 562,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -4,50 %/+7,03 % bedeutet.



