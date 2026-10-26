Medline und WRAP feiern 10 Jahre Zusammenarbeit für verantwortungsvolle und nachhaltige Produktion

Utrecht, Niederlande, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Medline feiert das 10-jährige Bestehen seiner Zusammenarbeit mit Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) und blickt damit auf ein Jahrzehnt des kontinuierlichen Engagements für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, ethische Produktion und Integrität entlang der Lieferkette zurück.

Die langjährige Zusammenarbeit unterstreicht die Bemühungen von Medline, Produkte verantwortungsbewusst herzustellen und gleichzeitig Fairness, Transparenz und Verantwortlichkeit in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern. Dieser Meilenstein spiegelt die Überzeugung von Medline wider, dass hochwertige Gesundheitsprodukte auf verantwortungsvollen Beschaffungs- und Produktionspraktiken basieren und die Wahrung grundlegender Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette von zentraler Bedeutung ist.

WRAP ist eine unabhängige globale Organisation, die sich für sichere, gesetzeskonforme, humane und ethische Arbeitsbedingungen in Produktionsstätten weltweit einsetzt. Durch Bewertungen und regelmäßige Audits sozialer Standards bietet die WRAP-Zertifizierung Herstellern einen anerkannten Rahmen, um ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Produktion nachzuweisen und Transparenz sowie Verantwortlichkeit gegenüber Kunden und Geschäftspartnern zu stärken.

„Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit WRAP erzielt haben. Unsere Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, Qualität, Compliance und die Achtung der Arbeitnehmerrechte nachhaltig zu fördern", sagte Oliver Watts, Sustainability Director Medline EMEA.

Die WRAP-Zertifizierung basiert auf zwölf Grundprinzipien, die unter anderem die Einhaltung von Gesetzen und Arbeitsvorschriften, das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Vergütung und Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Nichtdiskriminierung, Vereinigungsfreiheit sowie Umweltverantwortung umfassen.

Gemeinsam tragen diese Standards dazu bei, eine widerstandsfähige und transparente Lieferkette zu fördern, ethisches Handeln zu unterstützen und das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten und lokalen Gemeinschaften zu stärken.

„ Die Zusammenarbeit, das Vertrauen und das Engagement von Medline für soziale Compliance waren entscheidend für unseren gemeinsamen Erfolg in der Medizinproduktebranche. Gemeinsam haben wir ethische Arbeitspraktiken gestärkt, das Leben und Wohlbefinden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessert und eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen.", sagte Hong Mei, AVP, Program Integrity bei WRAP.

Über Medline

Medline ist einer der führenden Anbieter von medizinisch-chirurgischen Produkten und Supply-Chain-Lösungen für alle Bereiche des Gesundheitswesens. Mit einem umfassenden Produktportfolio, einer leistungsfähigen Lieferkette und klinischen Lösungen unterstützt Medline Gesundheitseinrichtungen dabei, ihre klinischen, finanziellen und operativen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Northfield, Illinois, beschäftigt weltweit mehr als 45.000 Mitarbeitende und ist in über 100 Ländern vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.medline.eu.

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