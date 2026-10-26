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    Abu Dhabi investiert in die nächste Generation musikalischer Talente mit einer neuen, eigens dafür eingerichteten Institution für das Jugendorchester Abu Dhabi

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    Ein langfristiger Weg für junge Musiker durch freien Zugang zu erstklassiger Musikausbildung.

    ABU DHABI, VAE, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ist stolz darauf, die Gründung einer eigenen Institution für das Youth Orchestra Abu Dhabi bekannt zu geben.Die Institution wird ein integraler Bestandteil der Musik- und darstellenden Kunstlandschaft von Abu Dhabi sein und die kulturelle Vision des Emirats voranbringen, den Zugang zu künstlerischer Exzellenz zu erweitern und ein lebendiges kulturelles Ökosystem für die Zukunft aufzubauen. Es wird aufstrebenden jungen Musikern kostenlosen Zugang zu erstklassigen Musikausbildungsprogrammen bieten.

    Youth Orchestra Abu Dhabi

    Das Jugendorchester Abu Dhabi, dessen Konzertsaal mit 600 Plätzen und 18 Proben- und Übungsräumen im Mina Zayed (MiZa)-Viertel im Januar 2027 eröffnet werden soll, wird ein professionelles Umfeld für gemeinsames Musizieren bieten. Die Anmeldung für den ersten Jahrgang von 100 Schülern im Alter von 6 bis 9 Jahren ist ab sofort möglich. Das Programm wird in den kommenden Jahren junge Musiker durch eine Ausbildung in westlicher klassischer und arabischer Musiktradition fördern. Im ersten Jahr des Programms werden zusätzliche Ensembles für fortgeschrittene Studierende eingeführt.

    Das Programm wird langfristige Wege für junge Menschen im gesamten Emirat schaffen, um sich mit Musik auseinanderzusetzen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und im Laufe der Zeit Fortschritte zu erzielen.

    Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: „Das Jugendorchester Abu Dhabi ist eine wichtige Investition in unsere Zukunft und in unser Engagement, Kultur und Kreativität für alle zugänglich zu machen. Durch den kostenlosen Zugang zu erstklassigen Musikbildungsprogrammen schaffen wir Möglichkeiten für junge Menschen, ihr Talent zu entdecken, ihr Potenzial zu entwickeln und die lebenslangen Vorteile der Musik zu erfahren. Über die technischen Fähigkeiten hinaus fördert Musik Disziplin, Zusammenarbeit, Kreativität und Selbstvertrauen – Eigenschaften, die vielseitig gebildete Persönlichkeiten formen, Gemeinschaften bereichern und zu einer lebendigeren Gesellschaft beitragen.

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    PR Newswire (dt.)
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