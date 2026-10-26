FICO (Fair Isaac Corporation) gerät ohne konkrete Nachrichten unter Druck

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei FICO (Fair Isaac Corporation) damit auf -37,57 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es zunächst nicht. Eine einheitliche Bewegung im Wettbewerberumfeld ist nicht zu erkennen: Moody's gibt leicht nach, Oracle legt dagegen zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus bei FICO auf 52,20 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -1,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,20 % verloren.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,92 %.

Die Aktie von FICO (Fair Isaac Corporation) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,27 %.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,01 % 1 Monat -9,86 % 3 Monate -37,57 % 1 Jahr -52,36 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Stand: 26.10.2026, 10:07 Uhr

FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

Es gibt 22 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,81 Mrd. € wert.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.