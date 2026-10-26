🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFICO (Fair Isaac Corporation) AktievorwärtsNachrichten zu FICO (Fair Isaac Corporation)

    FICO (Fair Isaac Corporation) gerät ohne konkrete Nachrichten unter Druck

    Im Blickpunkt

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von FICO (Fair Isaac Corporation) verliert 5,84 % und setzt damit ihre schwache Entwicklung seit Jahresbeginn fort.

    Im Blickpunkt - FICO (Fair Isaac Corporation) gerät ohne konkrete Nachrichten unter Druck
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es zunächst nicht. Eine einheitliche Bewegung im Wettbewerberumfeld ist nicht zu erkennen: Moody's gibt leicht nach, Oracle legt dagegen zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus bei FICO auf 52,20 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 26.10.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei FICO (Fair Isaac Corporation) damit auf -37,57 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu FICO (Fair Isaac Corporation)!
    Long
    762,64€
    Basispreis
    5,82
    Ask
    × 12,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    829,16€
    Basispreis
    7,44
    Ask
    × 9,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -1,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,20 % verloren.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,92 %.

    Die Aktie von FICO (Fair Isaac Corporation) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,27 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,01 %
    1 Monat -9,86 %
    3 Monate -37,57 %
    1 Jahr -52,36 %
    Stand: 26.10.2026, 10:07 Uhr

    Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

    FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

    Es gibt 22 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,81 Mrd. € wert.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    FICO (Fair Isaac Corporation)

    -6,66 %
    -1,01 %
    -9,86 %
    -37,57 %
    -52,36 %
    -11,55 %
    +3.839,13 %
    ISIN:US3032501047WKN:873369
    FICO (Fair Isaac Corporation) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Blickpunkt FICO (Fair Isaac Corporation) gerät ohne konkrete Nachrichten unter Druck Die Aktie von FICO (Fair Isaac Corporation) verliert 5,84 % und setzt damit ihre schwache Entwicklung seit Jahresbeginn fort.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     