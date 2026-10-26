JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 55,20 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Fresenius bei Kursziel 55,20 Euro
- Umsatz 1,6 Prozent über Konsens, Ebit auf Augenhöhe
- Fresenius bleibt trotz Bewertungsabschlag Favorit
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem guten Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 46,19 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +17,01 %/+21,34 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 55,20 Euro
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Community Beiträge zu Fresenius - FRE5EN - DE000FRE5EN2
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Heute Abend virtuelles Anlegerforum mit der Fresenius-IR:
Für mich ist Fresenius jetzt ein Kauf, weil:
- stabil wächst,
- solide Cashflows erzeugt,
- eine starke Bilanz hat,
- und ein Geschäftsmodell besitzt, das auch in 10 Jahren trägt.
Die aktuellen Zahlen zeigen:
- Organisches Wachstum +5 %
- EBIT‑Marge 11,8 %
- Core‑EPS +13 %
- Cashflow stark verbessert
- Verschuldung auf 2,6× EBITDA gesunken
Am 31.03.2026 hat Robert Möller (Vorstand Fresenius) 2.543 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Pierluigi Antonelli (Vorstand Fresenius) 4.815 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Sara Hennicken (Vorstand Fresenius) 3.391 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.