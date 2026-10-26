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    Barclays senkt Ziel für Novartis auf 125 Franken - 'Equal Weight'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Novartis-Kursziel auf 125 Franken
    • Remibrutinib lag bei MS-Daten unter den Erwartungen
    • Novartis-Aktien könnten am Montag enttäuschen
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Novartis auf 125 Franken - 'Equal Weight'
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 138,1 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4847. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,78CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -20,08 %/-9,18 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 125 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00CHF, was einem Rückgang von -1,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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