Barclays senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- Barclays senkt Flatexdegiro-Kursziel auf 43 Euro
- Wachstumsrisiken sind laut Barclays eingepreist
- Flatexdegiro ist Dargans Brokerfavorit in Europa
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 23,26 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +32,03 %/+87,39 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 43 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Die Zuwachsraten bei neuen Kunden und auch die Zahlen der abgewickelten Transaktionen sind rückläufig. Bedenken zu einem möglicherweise geringerem Wachstum wurden auch von Analysten geäußert. Das könnte ein Grund sein für den Rückwärtsgang.
Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.