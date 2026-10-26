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    Barclays senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Flatexdegiro-Kursziel auf 43 Euro
    • Wachstumsrisiken sind laut Barclays eingepreist
    • Flatexdegiro ist Dargans Brokerfavorit in Europa
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Overweight'
    Foto: 641210013

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 23,26 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +32,03 %/+87,39 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 43 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00, was eine Steigerung von +83,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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