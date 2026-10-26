OHB: Kurssprung stellt Gewinne der Branchenwerte in den Schatten

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten Verluste von -9,43 % verkraften.

Im Raumfahrt- und Rüstungssektor legen auch Airbus, Leonardo und Thales zu, OHB zieht jedoch deutlich stärker an. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar. Die europäischen Börsen starten überwiegend freundlich in den Handel.

Auf Wochensicht steht bei der OHB Aktie damit ein Gewinn von +13,45 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,56 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +99,69 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von OHB?

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,74 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,03 %. Lockheed Martin legt um +0,41 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,30 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,45 % 1 Monat +21,56 % 3 Monate -9,43 % 1 Jahr +90,38 %

Stand: 26.10.2026, 10:18 Uhr

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 69,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,14 %, über 10 Jahre bei 27,36 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurstreiber für OHB: Europas Satellitenpläne als Starlink-Konkurrenz, eine Mondstationsstudie und eine höhere Ariane-6-Boosterproduktion, von der OHB über MT Aerospace profitieren könnte. Charttechnisch wird ein möglicher Ausbruch diskutiert, für den konkrete Auftragsmeldungen als nötig gelten. Zudem wird Electrovac als möglicher Übernahmekandidat für OHB ins Spiel gebracht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,63 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.