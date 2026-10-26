RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Schneider Electric auf Outperform
- Aktie verlor seit PTC-Übernahme rund 25 Prozent
- RBC hält Deal für sinnvoll und sieht weiter Chancen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie sei seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme um etwa 25 Prozent gefallen, was Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung des Wachstumspotenzials im Bereich Rechenzentren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Software widergespiegelt habe, schrieb Mark Fielding am Samstag. Er hält den Deal aber für sinnvoll und sieht im Rechenzentren-Geschäft nach wie vor gute Chancen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:45 /
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 233,9 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +36,72 %/+49,54 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 320 Euro