RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 233,9 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +36,72 %/+49,54 % bedeutet.