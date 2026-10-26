Deutsche Pfandbriefbank fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Pfandbriefbank, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,64 % Verlust nach sich zog.

Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei der Deutschen Pfandbriefbank. Der Kurs fällt auf 2,7080 Euro, während Deutsche Bank, Commerzbank, ING Group und UniCredit zulegen. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Pfandbriefbank eine negative Entwicklung von -36,01 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,35 % geändert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,13 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +2,07 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,92 %. UniCredit legt um +2,30 % zu

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,13 % 1 Monat -13,60 % 3 Monate -22,64 % 1 Jahr -45,51 %

Stand: 26.10.2026, 10:30 Uhr

Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -21,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei -23,15 %, über 10 Jahre bei -11,33 %.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 364,16 Mio.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Pfandbriefbank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.