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    Paychex-Aktie: Erholung verliert vor wichtigen Hürden an Schwung

    Chartanalyse

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    Die Paychex-Aktie hat sich vom kräftigen Kurseinbruch erholt und notiert deutlich über der 200-Tage-Linie. Doch zuletzt verlor der Aufschwung an Kraft. Wichtige Widerstände dürften nun zeigen, wie belastbar die Erholung ist.

    Chartanalyse - Paychex-Aktie: Erholung verliert vor wichtigen Hürden an Schwung
    Foto: adobe.stock.com

    Paychex-Aktie: Drei Jahre mit deutlichen Trendwechseln

    Die Paychex-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Von 106,60 im Oktober 2023 ging es zunächst aufwärts. Nach einer längeren Seitwärtsphase gewann der Anstieg ab Herbst 2024 an Dynamik und führte am 3. März 2025 zum Dreijahreshoch bei 146,34. Anschließend übernahmen die Verkäufer: Bis zum 10. April 2026 fiel der Kurs auf das Dreijahrestief von 72,97. Die folgende Erholung erreichte Ende August 109,66, bevor im September ein erneuter Rückschlag folgte.

    Aktueller Kurs: Erholung mit verbleibendem Rückstand

    Zum 26. Oktober 2026 schloss Paychex bei 104,60. Damit liegt die Aktie 28,5 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber 43,3 Prozent über dem Dreijahrestief. Seit dem Septembertief bei 87,07 hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Zuletzt verlor die Erholung allerdings etwas Schwung: Nach 105,92 am 22. Oktober folgten zwei niedrigere Schlusskurse.

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    200-Tage-Linie: Klarer Abstand nach oben

    Die 200-Tage-Linie liegt als Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse bei 89,48. Der aktuelle Kurs notiert damit 16,9 Prozent darüber. Das spricht für eine verbesserte langfristige Trendposition. Der deutliche Vorsprung allein bestätigt jedoch noch keine dauerhafte Fortsetzung des Aufwärtstrends; dafür bleibt die Überwindung der jüngsten Erholungshochs wichtig.

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    Unterstützungen und Widerstände im Paychex-Chart

    Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 100 und 101. Darunter rückt der Bereich um 97 bis 99 in den Blick, anschließend das Septembertief bei 87,07. Auf der Oberseite bildet 105,92 die nächste Hürde. Darüber folgen 108,80 und die markante Zone bei 109,66. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die seit September entstandene Korrektur klar überwinden.

    المعروفة steer?

    Die Aktie von Paychex erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,17 %, über 10 Jahre bei 7,60 %.

    Paychex

    -0,64 %
    +5,02 %
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    -3,13 %
    -1,51 %
    -1,88 %
    +105,22 %
    +684,49 %
    ISIN:US7043261079WKN:868284Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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