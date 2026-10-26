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    Kontron steigt in einem uneinheitlichen Branchenumfeld

    Kurssprung

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    Kontron legt um 2,30 % zu, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin mit 10,64 % im Minus.

    Kurssprung - Kontron steigt in einem uneinheitlichen Branchenumfeld
    Foto: adobe.stock.com

    Im Branchenumfeld steigen Siemens und Schneider Electric, während Emerson Electric und Rockwell Automation nachgeben. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg bei Kontron gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Kontron aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.10.2026

    Obwohl sich die Kontron Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,93 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -0,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kontron -10,64 % verloren.

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    Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,19 %
    1 Monat +1,28 %
    3 Monate -9,93 %
    1 Jahr -19,04 %
    Stand: 26.10.2026, 10:34 Uhr

    Die Aktie von Kontron erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,27 %, über 10 Jahre bei 8,53 %.

    Informationen zur Kontron Aktie

    Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,68 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,95 %. Siemens legt um +1,88 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Kontron Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Kontron Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Kontron Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Kontron

    +2,40 %
    -0,19 %
    +1,28 %
    -9,93 %
    -19,04 %
    +10,75 %
    -9,61 %
    +118,43 %
    +64,09 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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