Tui sagt Reise der 'Mein Schiff 3' nach Unfall ab
- Reise der Mein Schiff 3 nach Unfall abgesagt
- Schäden erfordern Reparaturen in einer Werft
- Drei Schiffe beschädigt, niemand verletzt
BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Unfall in Bremerhaven ist die Reise des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" abgesagt worden. "Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich", sagte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises. Ursprünglich sollte das Schiff am Abend zu den Kanaren aufbrechen.
Am späten Sonntagabend wurden bei dem Zusammenstoß mit dem Tui-Schiff insgesamt drei Schiffe beschädigt. Beim Auslaufen wurde es nach Polizeiangaben von Schleppern unterstützt, als eine Böe das Schiff erfasste. Es sei daraufhin auf zwei Containerschiffe zugetrieben, die an der Stromkaje festgemacht hatten. Verletzte gab es keine. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt./xma/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 6,712 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +48,77 %/+33,89 % bedeutet.
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Bin übriges gestern wieder mit Freunden von Andalusien zurückgekommen, war schön, nur das noch sehr junge Hotel ließ zu wünschen übrig. Mit TUIfly und der Reiseorganisation war wieder mal alles bestens.
Rückgang zum Vorjahr, aber leichte Aufhellung in den letzten 2 Monaten. Grundsätzlich deutlich weniger Personen aber mit höherem Reisepreis.