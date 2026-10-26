Deutsche Bank Research senkt BASF auf 'Hold' wegen Evonik

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 51,84 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +2,28 %/+17,72 % bedeutet.