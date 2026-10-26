Deutsche Bank Research senkt BASF auf 'Hold' wegen Evonik
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank senkt BASF-Kursziel auf 53 Euro
- BASF-Aktien wegen Evonik-Deal auf Hold abgestuft
- Evonik-Kauf wäre sinnvoll, doch komplex und riskant
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 51,84 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +2,28 %/+17,72 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-evonik-prueft-milliardenschweren-zukauf-in-den-usa/100264034.html
der Daumen nach unten fehlt hier leider
"BASF verlagert die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf emissionsarme Technologien"
Bitte nicht auch noch BASF. In den letzten Jahren erschienen sie mir sympathisch. Die EU und Deutschlands Politikelite drehten komplett durch mit ihrem Klimawahnsinn und BASF sagte, wir investieren in Deutschland in keine Neuanlagen mehr. So muss es sein.
Da graut mir jetzt. Sympathischer wäre doch eine Investition in einige Braunkohlekraftwerke. Oder will nun auch das BASF-Management in Miniröckchen mit Regenbogenfähnchen im Arsch durch Ludwigshafen turnen? Also bitte "emissionsarme Technologien" sein lassen.