Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

ATOSS Software SE: Kurse unter 90€ sind klare Kaufkurse!





Hallo zusammen,





der Markt liefert nach der Q3-Mitteilung wieder einmal ein Paradebeispiel für kurzfristige Hysterie - und genau das eröffnet für uns Langfristanleger erstklassige Einstiegschancen. Wer hier verkauft hat, schaut offenbar nur auf Schlagzeilen statt auf die Rechenmaschine.

Rechnen wir das Gesamtjahr 2026 einfach mal nüchtern durch:





Umsatz 2026 - Warum die Panil unbegründet ist

Nach den ersten 9 Monaten stehen bereits 155,8 Mio Euro Umsatz in den Büchern ! Wenn das traditionell starke Schlussquartal Q4 lediglich nur um 8% gegenüber dem Q4 von 2025 zulegt, dann landen wir mit diesen 54 Mio Euro Umsatz punktgenau bei 210 Mio. Euro Jahresumsatz für 2026. Bei einem Zuwachs von 16% (das wären dann rund 58 Mio. Euro) stehen am Jahresende sogar 214 Mio. Euro zu Buche. Damit ist das angebliche "Schreckgespenst" des unteren Prognoserands (210 bis 215 Mio Euro) bereits mit ganz normalen Zuwächsen locker abgedeckt. Von einem Einbruch kann überhaupt keine Rede sein.





Gewinn & Dividende - Rechnen schlägt Panik

EPS nach 9 Monaten: Bereits bärenstarke 2,45 Euro je Aktie

Q4-Erwartungen: Kommen im Schlussquartal konservative 1,05 Euro dazu, dann landen wir für das Gesamtjahr 2026 punktgenau bei einem EPS von 3,50 Euro.

Reguläre Dividende (75% Payout): Bei der bewährten Ausschüttungsquote von 75% ergibt das eine verlässliche Dividende von 2,62 Euro bis 2,63 Euro je Aktie.

Potenzial für Sonderdividende: ATOSS sitzt mittlerweile auf fast 160 Mio Euro Cash (= rund 10 Euro liquide Mittel je Aktie) bei null Schulden. Sollte der Vorstand wie in früheren Rekordjahren eine Sonderausschüttung von z.B. nur 1 Euro beschließen, läge die Gesamtausschüttung sogar bei 3,62 - 3,63 Euro je Aktie !





Fazit & Strategie

Über 3% reguläre Dividendenrendite (bzw. über 4% inklusive möglicher Sonderausschüttung) - und diese Auszahlung fließt bereits in knapp sechs Monaten (Anfang Mai 2027) aufs Konto ! Das operative KGV (bereinigt um das gewaltige Cash-Polster) liegt gerade einmal bei rund 22 - für ein schuldenfreies Unternehmen mit einer operativen EBIT-Marge von 37% im 9-Monats-Schnitt und über 40% im Einzelquartal Q3 2026.





Die Spekulanten und Zocker haben panisch geworfen, weil die Jahresprognose beim Umsatz nicht nach oben gerissen wurde. Langfristige Qualitätsinvestoren bleiben entspannt investiert und kaufen bei Kursen unter 90€ nach !





Meine Devise bleibt felsenfest: Kurse unter 90 Euro sind und bleiben Kaufkurse. Ich sammle auf diesem Niveau weiter ein.





Beste Grüße

Roschi-Jaxon



