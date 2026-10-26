Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro
ANALYSE-FLASH
- Berenberg belässt Atoss Software bei „Buy“
- Q3-Zahlen und Umsatzausblick enttäuschen Anleger
- Starke wiederkehrende Umsätze, bessere Margen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal und der Umsatzausblick hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Dabei würden aber das starke Profil der wiederkehrenden Umsätze und die verbesserten Margenaussichten übersehen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,90 % und einem Kurs von 94,20 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+45,47 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 135 Euro
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- Fazit & Strategie
Über 3% reguläre Dividendenrendite (bzw. über 4% inklusive möglicher Sonderausschüttung) - und diese Auszahlung fließt bereits in knapp sechs Monaten (Anfang Mai 2027) aufs Konto ! Das operative KGV (bereinigt um das gewaltige Cash-Polster) liegt gerade einmal bei rund 22 - für ein schuldenfreies Unternehmen mit einer operativen EBIT-Marge von 37% im 9-Monats-Schnitt und über 40% im Einzelquartal Q3 2026.
Ein Langfristanleger in dieser Aktie steht nicht unter dem gewaltigen Druck, es schnellstens vergolden zu müssen, seine Anlage in Atoss und oder Derivaten.
Wir sind alle Teil des Mr. Markets......die Mehrheit auf Kauf- oder Verkaufsseite, also der Kauf- oder Verkaufsdruck, macht die Kurse.