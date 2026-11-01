Apple, Palantir, AMD & Moderna: Wall Street vor explosiver Earnings-Woche!

Montag, 02. November: Apple

Lange wurde Apple für sein zögerliches Vorgehen bezüglich Künstlicher Intelligenz belächelt. Inmitten wachsender Sorgen um die finanzielle Nachhaltigkeit des Wachstums in der KI-Branche, in der vergangenen Woche neu angefacht vor allem durch das enttäuschende Quartalsergebnis von Hyperscaler Alphabet, kommt dem iPhone-Hersteller, der seine Bilanz im Unterschied zu den übrigen Magnificent-Seven-Werten bislang nicht erodiert hat, der Status als sicherer Hafen zu.

Wann immer in den vergangenen Wochen KI-Werte verkauft wurden, schloss die Apple-Aktie zuverlässig im Plus. Das hat ihr gegenüber dem Stand vor einem Jahr einen Zuwachs von fast 30 Prozent beschert, während Alphabet auf 12-Monats-Sicht trotz deutlich höherem Unternehmenswachstum das Vorzeichen gewechselt hat. In einem Umfeld steigender Anleiherenditen und der Erwartung weiterer Zinserhöhungen werden negative Cashflows immer kritischer beäugt.

Doch frei von eigenen Problemen und Herausforderungen ist Apple nicht. Zum einen leidet der Konzern unter den hohen Speicherpreisen. Apple steht entweder vor der Entscheidung, seine Endgerätepreise anzuheben und angesichts stark steigender Lebenshaltungskosten und klammer Verbraucherinnen und Verbraucher ganze Kundengruppen auszupreisen, oder geringere Margen in Kauf zu nehmen, was den Betriebsgewinn belasten könnte.

Genau das kann sich der Konzern vor dem Hintergrund der inzwischen hohen Unternehmensbewertung aber eigentlich nicht erlauben. Ohne starkes Gewinnwachstum ist das aktuell veranschlagte KGVe 2026 von fast 39 kaum zu verteidigen, da es am absolut oberen Ende der historischen Bewertungsspanne der Aktie liegt und gleichzeitig nicht durch ein attraktives Kurs-Gewinnwachstum gerechtfertigt wird. Das liegt für Apple bei 3,5. Als günstig gilt ein Wert von 1,0 oder darunter. Auch für die Erlöse besteht Gefahr, denn zuletzt hat das Unternehmen seine Zulieferer angewiesen, weniger Komponenten für das iPhone 18 Pro zu liefern, was auf schwache Verkaufszahlen hindeutet. Das iPhone Duo hatte unterdessen mit technischen Defekten zu kämpfen, was zu schlechter Presse und enttäuschten Kundinnen und Kunden geführt hat.

Ohne klar geschlagene Erwartungen und einen starken Ausblick auf das traditionell wichtige Weihnachtsquartal dürfte Apple daher vor einer kräftigen Bewertungskorrektur stehen. Die zu nehmenden Hürden sind beim Umsatz 113,32 Milliarden US-Dollar und beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) 1,98 US-Dollar.

Anlegerinnen und Anleger sind mehrheitlich davon überzeugt, dass die Aktie nach den Earnings steigen wird. 61,5 Prozent der am kommenden Mittwoch verfallenden Optionen sind Call-Kontrakte. Ihnen steht ein Put-Anteil von 38,5 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion bis zu 4,3 Prozent. In den vergangenen 6 Quartalen konnten sich die Bullen allerdings nur zwei Mal durchsetzen, zuletzt ging es sogar -7,4 Prozent bergab.

Montag, 02. November: Palantir

Zu den großen Verlieren des ersten Börsenhalbjahres gehörten Software-Aktien. Investoren fürchteten sich vor einer Disruption durch KI-Agenten. Die These: Auf der einen Seite werden menschliche Arbeitskräfte durch KI-Agenten ersetzt, was das Bezahlmodell "Pay per Seat" obsolet machen könnte. Auf der anderen Seite könnten Coding-Tools, wie Claude Code von Anthropic, dazu führen, dass Unternehmen eigene, für ihren Anwendungsfall maßgeschneiderte Softwarelösungen entwickeln. Die Branche wurde daher zugunsten von Hardware-Titeln, allen voran Halbleiteraktien, verkauft, worunter auch die Anteile von Palantir litten, welche zeitweise fast 40 Prozent an Wert verloren haben.

Die Geschäftsentwicklung widersprach dieser These jedoch bei keinem Software-Unternehmen so sehr wie bei Palantir, dessen Erlöse in den vergangenen zwei Quartalen um 84,7 beziehungsweise 92,8 Prozent geklettert sind, während sich gleichzeitig auch die Ertragslage deutlich verbessert hat. Dadurch konnte sich die Aktie stark erholen. Erst vor wenigen Tagen kletterte sie sogar auf neue Allzeithochs.

Dadurch ist allerdings ein bereits bestens bekanntes Problem der Aktie zurückgekehrt – die astronomische Unternehmensbewertung. Für 2026 steht ein KGVe von fast 122 zu Buche. Das entspricht zwar in etwa dem 5-Jahres-Mittel, liegt aber um 445 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Das wird dabei nicht einmal durch ein attraktives Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis rechtfertig, welches bei 2,3 und damit deutlich über dem Wert von 1,0 liegt, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Das Einzige, was die hohe Bewertung erklären kann, ist die Regierungsnähe sowohl des Unternehmens als auch von CEO Alex Karp – die könnte jedoch bereits einen Tag nach den Quartalszahlen dahin sein, wenn die Demokraten, wie gegenwärtig prognostiziert, die Zwischenwahlen für sich entscheiden und einen Mehrheitswechsel herbeiführen sollten.

Wenn sich Palantir also irgendwie aus eigener Kraft einer Bewertungskorrektur entziehen will, dann geht das nur mithilfe absoluter Blockbuster-Zahlen. Nicht weniger als solche sind vom Markt ohnehin erwartet. Für die Erlöse ist ein Anstieg um 87,4 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich nach 0,21 US-Dollar vor einem Jahr auf jetzt 0,41 US-Dollar belaufen und damit fast vor einer Verdopplung stehen.

Bei Palantir wettet mit einer Call-Quote von 54,4 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionen eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler auf eine steigende Aktie. Für die ist eine Kursreaktion von ± 13,3 Prozent eingepreist.

Dienstag, 03. November: AMD

Halbleiteraktien gehörten in diesem Jahr zu den größten Gewinnern nicht nur innerhalb der Technologiebranche, sondern am gesamten Aktienmarkt. Gefragt waren vor allem die Anteile von CPU-Herstellern, wie AMD und Intel, einerseits und Speicherchipherstellern, darunter Micron, Samsung und SK Hynix, andererseits – lange hatten sich Investoren vor allem auf die Beschleuniger von Nvidia konzentriert, nur um dann zu entdecken, dass der rasante Ausbau von Rechenzentren auch zu Lieferengpässen bei anderen Halbleiterprodukten führt.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Begeisterung für Chipwerte jedoch spürbar nachgelassen. Der vielbeachtete Branchenindex Philadelphia Semiconductor hat gegenüber seinen Ende Mai / Anfang Juni markierten Allzeithochs rund ein Viertel an Wert verloren. Das entspricht aus technischer Perspektive bereits einem Bärenmarkt. Trotz deutlich zweistelliger Verluste bei vielen Einzelwerten sind die Unternehmensbewertungen zum Teil noch immer äußerst hoch. Das trifft zum Beispiel auf AMD zu.

Für das laufende Geschäftsjahr ist der Halbleiterkonzern mit einem KGVe von 76,0 bewertet, für 2027 steht unter der Annahme einer Verdopplung des Unternehmensgewinns ein Gewinnvielfaches von 36,5 zu Buche. Hier ist sagenhaftes Wachstum also bereits eingepreist. Der Branchendurchschnitt liegt für 2026 bei 22,4, während Nvidia mit einem Forward-KGV von 23,1 bewertet ist. AMD muss also überzeugende Argumente vorlegen, um den Bewertungsvorsprung gegenüber dem Rivalen zu rechtfertigen.

Nach 9,25 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal wird nun ein Umsatzergebnis in Höhe von 13,08 Milliarden US-Dollar erwartet, das entspricht einem Anstieg von 41,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll unterdessen von 1,20 auf 1,94 US-Dollar und damit um 61,7 Prozent zulegen. Neben steigenden Erlösen erwartet der Markt also auch eine Margenexpansion. Für die sollen vor allem die Rechenzentrumsprodukte der EPYC- sowie der Instinct-Reihe sorgen.

Nach dem Intel-Debakel sind Anlegerinnen und Anleger auch gegenüber den Zahlen von AMD vorsichtiger geworden, mit einem Call-Anteil von 52,0 Prozent sind die Optimisten nur knapp in der Überzahl. Impliziert ist eine Kursreaktion von bis zu 8,9 Prozent, was ein für die Aktie leicht überdurchschnittlicher Wert ist. Die jüngste Earnings-Historie ist gemischt.

Mittwoch, 04. November: McDonald's

Für die McDonald's-Aktie war das Börsenjahr 2026 ein Wechselbad der Gefühle. Sehr stark in das Jahr gestartet und auf ein Rekordhoch bei 341,75 US-Dollar geklettert, folgte nach einer monatelangen Talfahrt der niedrigste Stand seit mehr als 4 Jahren. Während das Unternehmen ertragsseitig mit steigenden Input-Kosten kämpft, haben die wiederholten Preiserhöhungen der vergangenen Jahre viele Kundinnen und Kunden vergrault. Die flächenbereinigten Erlöse legten zuletzt kaum noch zu. Im US-Geschäft kam das Wachstum sogar fast vollständig zum Erliegen.

Eine neue Unternehmensstrategie soll die Wende bringen, doch der Investorentag überzeugte zunächst niemanden. Für Renovierungen und Umgestaltungen will McDonald's seinen Franchise-Nehmern in den kommenden Jahren rund 8 Milliarden US-Dollar bereitstellen, gleichzeitig sollen Menüoptionen überarbeitet und mehr frische Speisen angeboten werden, während die Portionsgrößen verkleinert werden sollen – nach eigenen Angaben auf Kundenwunsch.

Dass die Aktie in den vergangenen Wochen doch noch zu einer Trendumkehr gelangt ist, hatte mit verbesserten Geschäftsaussichten nur wenig zu tun – die wachsenden Sorgen im Zusammenhang mit der finanziellen Nachhaltigkeit des KI-Booms trieben Anlegerinnen und Anleger wieder in die Arme von Substanzwerten, wovon auch McDonald's profitierte.

Jetzt allerdings muss der Burgerbrater seine Zahlen sprechen lassen. Allzu hoch sind die Erwartungen nicht. Die Erlöse werden auf 7,29 Milliarden US-Dollar taxiert, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 3,38 US-Dollar belaufen. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche das Zugewinnen von 3,0 beziehungsweise 5,0 Prozent. Angesichts einer um rund 20 Prozent unter ihr historisches Mittel abgestürzten Bewertung dürften getroffene Erwartungen für eine positive Kursreaktion bereits genügen.

Mit 65,0 Prozent liegt bei McDonald's fast eine Zweidrittelmehrheit für steigende Kurse vor. Erwartet wird also das Anhalten der jüngst steilen Erholung. Dabei muss mit einer Kursreaktion von bis zu 3,8 Prozent gerechnet werden – ein leicht überdurchschnittlicher Wert für die Aktie, welche sich in den vergangenen 6 Quartalen immerhin 4 mal steigern konnte.

Freitag, 06. November: Moderna

Zu den in diesem Jahr stärksten Marktsegmenten gehört unverändert die Biotechnologiebranche. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung hat der Nasdaq Biotechnology Index am Donnerstag ein neues Allzeithoch markiert. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt er rund 40 Prozent im Plus und lässt den Nasdaq 100 (+15,1 Prozent) damit inzwischen weit hinter sich.

Eine starke Umsatz- und Gewinnentwicklung, beschleunigte Zulassungsverfahren und Forschungsdurchbrüche treiben die Branche an. Besonders spektakulär entwickelte sich diesbezüglich Moderna nach positiven Studiendaten zu einem Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Hautkrebs – die Aktie notiert gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit Zugewinnen von knapp 780 Prozent!

Dadurch ist die Hürde für weitere Kursgewinne inzwischen aber gigantisch, zumal das Unternehmen nach dem Ende der Corona-Pandemie über kaum nennenswerte Geschäfte und erst recht keine Gewinne verfügt. In den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete Moderna einen Fehlbetrag von 3,15 Milliarden US-Dollar, während die Finanzreserven von einst 10,73 auf jetzt 5,14 Milliarden zusammengeschrumpft sind.

Um die gewaltigen Kursgewinne der vergangenen Woche verteidigen und rechtfertigen zu können, muss der Rivale von BioNTech also vor allem einen glaubhaften Plan mit möglichst konkreten Finanzzielen vorlegen, wie und wann die jüngsten Forschungsdurchbrüche gemeinsam mit Entwicklungspartner Merck in Erlöse und Gewinne verwandelt werden sollen.

Das Zahlenwerk selbst dürfte demgegenüber eine nur untergeordnete Rolle spielen. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine weitere Eintrübung erwartet. Nach 1,02 Milliarden US-Dollar sollen die Erlöse jetzt 891,3 Millionen US-Dollar betragen. Der bereinigte Verlust pro Aktie soll sich unterdessen von -0,51 auf -1,35 US-Dollar mehr als verdoppelt haben.

Angesichts der jüngst hohen Volatilität ist bei Moderna mit ± 10,7 Prozent eine moderate überschaubare Schwankungsbreite eingepreist. Dabei zeigen sich Anlegerinnen und Anleger mit deutlicher Mehrhheit zuversichtlich für steigende Kurse. Die Call-Quote liegt bei 65,1 Prozent.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher FFO statt EPS

Stand: Sonntag, 01. November, 12:10 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



