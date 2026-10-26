Elon Musk sieht mehr als 200 Neoclouds vor dem Aus

Der Hauptgrund ist die Finanzierung. Viele Neoclouds haben hohe Schulden aufgenommen, um teure Nvidia-Chips zu kaufen und neue Rechenzentren zu bauen. Laut Musk haben die Kreditmärkte Unternehmen ohne nennenswerte Einnahmen außerhalb ihrer KI-Rechenzentren in den vergangenen Wochen den Zugang zu frischem Kapital nahezu vollständig abgeschnitten.

Elon Musk warnt vor einem Massensterben unter sogenannten Neoclouds – spezialisierten Anbietern, die Rechenleistung für KI-Anwendungen vermieten. Mehr als 200 Unternehmen könnten seiner Einschätzung nach verschwinden oder geschluckt werden. Musk warnte auf X vor einem massenhaften Sterben der Branche. "Einige werden es schaffen, aber nicht viele", schrieb er.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zweifel der Anleger sind längst sichtbar. CoreWeave und Nebius haben innerhalb eines Monats mehr als 30 Prozent verloren, Iren sogar rund 40 Prozent. Bei CoreWeave erreichten zudem die Preise für Kreditausfallversicherungen zuletzt Niveaus, die am Markt als Warnsignal für finanzielle Probleme gelten. Gleichzeitig stiegen die Renditen der Unternehmensanleihen.

Auch Investor Chamath Palihapitiya rechnet mit einer Bereinigung. 2027 werde seiner Einschätzung nach deutlich mehr ungenutzte Rechenkapazität vorhanden sein als bislang erwartet. Ein Teil davon sei bereits gekauft und bezahlt, könne aber unter den Kapitalkosten rentieren oder schlicht ungenutzt bleiben. "2027 wird ein turbulentes Jahr sein, weil es eine Reihe falscher/schlechter Investitionen aus dem Weg räumen wird. Es wird für einige auch ein Jahr der Konsolidierung sein", schrieb Palihapitiya auf X.

Musks Warnung hat zusätzliches Gewicht, weil SpaceX selbst Rechenzentren betreibt und Rechenleistung verkauft – und damit direkt mit Neoclouds konkurriert. SpaceX hat rund 40 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital aufgenommen, um GPUs zu kaufen, kann sich aber auf zusätzliche Einnahmen aus Starlink und dem Raketenstartgeschäft stützen. Spekulationen, Musk wolle mit seinen Aussagen Kurse für mögliche Übernahmen drücken, wies er zurück: "SpaceX kauft keine Neoclouds. Sinnlos."

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Damit wird die entscheidende Frage für den nächsten Abschnitt des KI-Booms härter: Welche Anbieter können ihre Milliardeninvestitionen tatsächlich in stabile Gewinne verwandeln – und welche scheitern an Schulden, Finanzierungskosten und überschüssiger Rechenkapazität?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



