Kursverluste - Entspannung am französichen Anleihemarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Vormittag um 0,20 Prozent auf 121,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,37 Prozent.

Entspannt hat sich die Lage am französischen Anleihemarkt. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Frankreich unerwartet bestätigt. Die Bonitätsnote bleibe unverändert bei "Aa3". Am Markt war wegen der angespannten Haushaltslage und der jüngsten gewaltsamen Proteste gegen eine geplante Sparpolitik damit gerechnet worden, dass Moody's den beiden anderen wichtigen Ratingagenturen S&P und Fitch folgt und die Kreditbewertung ebenfalls senkt.